Qué pasa en tu cuerpo si dejas de comer harinas: los cambios que notarás en pocos días

No son pocos quienes, sin padecer alguna enfermedad, deciden eliminar de su alimentación las harinas. Y si bien cada vez hay más evidencia de lo perjudiciales que son las harinas refinadas para la salud en general, lo cierto es que, cuando se habla de “dejar las harinas”, se hace referencia a todos los alimentos que contienen almidones, como el pan, galletas, pastas, papa, maíz, entre otros.