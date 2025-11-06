Foro “Argentina Andina”: el país quiere convertirse en el segundo productor global del litio

Moderado por la periodista Florencia Donovan, Eleit compartió el panel sobre “Minería, capital e innovación: el nuevo ciclo productivo andino” con Miguel Mitre (h), vicepresidente de Ligreen SA-Lithium Mining Co. Éste último reflejó el progreso argentino durante la última década en materia de litio, en el que hay seis proyectos productivos en marcha. Recordó que, hace 10 años, la producción global alcanzaba las 150.000 toneladas y ahora se prevé una de 1,2 millón, en la que China domina el refinamiento. En esas circunstancias, la Argentina produce casi 70.000 toneladas, pero en los próximos años puede llegar a convertirse en el segundo productor de litio, por detrás de Australia en un mercado que, además, contiene a Chile y a China como principales actores. “Argentina tiene una gran oportunidad, porque se estima que las proyecciones de demanda van a crecer exponencialmente hacia 2030, entre 2,5 millones y 3 millones de toneladas anuales”, fundamentó Mitre. Y en esto radica otro de los factores que tiene implicancia regional: la profesionalización y la capacitación del capital humano del NOA.