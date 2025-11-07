El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Las empresas prestatarias aseguran que el municipio capitalino no garantiza la ecuación económica, con lo cual muchas de las compañías están con deudas millonarias y en riesgo de quiebra. Por su parte, el municipio objeta la calidad del servicio. Las empresas argumentan que los subsidios nacionales y provinciales no alcanzan para cubrir los costos operativos y que la caída en la cantidad de pasajeros agravó la situación. Por su parte, desde UTA sostienen que los trabajadores no pueden ser los que paguen el costo de la crisis.