Mucho mejor que caminar: el ejercicio que multiplica por cuatro los beneficios en los adultos mayores

Mejora la circulación, fortalece los músculos, protege las articulaciones y estimula las funciones cognitivas.

Hace 1 Hs

Mantener una rutina de ejercicio regular es una de las claves del bienestar en la tercera edad. Con el paso de los años, el cuerpo necesita estímulos adecuados que ayuden a conservar la masa muscular, la densidad ósea y el equilibrio. Sin ellos, aumenta el riesgo de caídas, rigidez articular y pérdida de movilidad.

Por eso, los especialistas insisten en elegir actividades que sean efectivas, seguras y placenteras, de modo que el hábito pueda sostenerse en el tiempo. Y aunque caminar fue durante décadas la recomendación más habitual para las personas mayores, nuevas evidencias apuntan a una alternativa aún mejor: andar en bicicleta.

Por qué la bicicleta supera a la caminata

La principal diferencia está en la eficiencia biomecánica del movimiento. Al pedalear, las piernas realizan un movimiento circular y continuo que requiere menos energía que levantar los pies una y otra vez contra la gravedad, como sucede al caminar. Esto permite mantener la actividad por más tiempo sin sobrecargar el cuerpo.

Otro punto a favor es que el ciclismo elimina los microimpactos repetidos en rodillas, tobillos y caderas. Estos pequeños golpes, inevitables al caminar, pueden acelerar el desgaste articular o provocar molestias en personas con artrosis o problemas óseos. En cambio, el pedaleo ofrece un trabajo muscular completo sin castigar las articulaciones.

Los beneficios no se limitan a las piernas. Andar en bicicleta mejora la circulación, refuerza la capacidad cardiovascular y estimula el equilibrio y la coordinación, reduciendo el riesgo de caídas. Además, al favorecer una mejor oxigenación cerebral, hay evidencia de mejoras en la atención, la memoria y las funciones cognitivas.

Un entrenamiento adaptable y accesible

Uno de los grandes atractivos de la bicicleta es su versatilidad. No es necesario recorrer grandes distancias ni subir pendientes exigentes para obtener resultados: bastan 20 o 30 minutos de pedaleo moderado para fortalecer el cuerpo y cuidar la mente.

Quienes prefieren entrenar en casa pueden optar por bicicletas estáticas, mientras que los que disfrutan del aire libre pueden elegir bicicletas de paseo o con asistencia eléctrica, que facilitan el esfuerzo en trayectos largos o con desniveles.

Para las personas con movilidad reducida o sensibilidad articular, existen versiones adaptadas, como triciclos o pedaleras portátiles que se usan sentado, lo que permite incorporar el ejercicio de forma segura y gradual.

En definitiva, andar en bicicleta combina eficacia, bajo impacto y placer, tres factores esenciales para mantenerse activo con el paso del tiempo. Mucho más que un medio de transporte o una rutina física, el pedaleo puede convertirse en una herramienta poderosa para ganar salud, equilibrio y vitalidad en la tercera edad.

