El ejercicio de 36 segundos al mes que ayuda a ganar masa muscular, según un estudio

“Nuestro trabajo previo demostró que el ejercicio regular y más corto es más beneficioso que una o dos sesiones de grandes entrenamientos a la semana. Ahora tenemos una idea más clara de dónde se encuentra el punto de inflexión en el que se empiezan a ver beneficios significativos en un ejercicio tan corto: se requerirían al menos tres días a la semana, y al menos tres segundos de contracción excéntrica”, explicó Ken Kazunori Nosaka, autor principal de ambos estudios.