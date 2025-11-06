Vigorexia en Tucumán: la obsesión por el cuerpo que puede transformarse en una adicción

El especialista dijo que este comportamiento genera severo sufrimiento emocional y deteriora la calidad de vida de quienes lo padecen. “Un estudio canadiense muestra que un 11% de jóvenes entre 16 y 25 años tienen como prioridad aumentar su masa muscular, lo que muchas veces los lleva al consumo compulsivo de anabólicos o incluso anfetaminas. Estos productos, de dudoso origen, suelen estar adulterados con hormonas tiroideas y otras sustancias que resultan nocivas para la salud”, alertó.