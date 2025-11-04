Budín saludable y delicioso de choclo, cebolla y queso

Con la llegada del calor es esencial buscar comidas saludables y nutritivas pero bajas en caloría. También es ideal preparar opciones que puedan comerse frías como este budín de choclo, cebolla y queso que, además de ser delicioso, tiene una variedad de verduras con una buena cantidad de fribra.
En total, esta receta necesita una hora y media de preparación, desde el inicio de cocción de sus ingredientes, hasta la cocción del budín en sí. Es una excelente alternativa para usar y consumir choclo, diferente a la habitual de las ensaladas.
El budín de verduras es una receta flexible que permite incluir otros ingredientes, aparte de los indicados abajo. Por ejemplo, pueden respetarse las indicacions para preparar un budín para vegetarianos o pueden agregarse pedacitos de salamín o salchichas para quienes prefieren un sabor más contundente y menos suave.
Ingredientes para hacer un budín de choclos
Para hacer este budín de choclo se necesitarán:
- 2 choclos hervidos
- 1 cebolla rehogada
- 4 huevos
- 50 gramos de queso crema
- Queso rallado a gusto
- Queso cuartirolo a gusto
- Sal
- Pimienta
Cómo preparar un budín de choclo
1. Hervir los choclos para que los granos queden blandos y dejar que enfríen. Una vez que estén listos, desgranar en un bowl que se utilizará después para ir mezclando el resto de los ingredientes.
2. En paralelo a la cocción del choclo, picar una cebolla en julianas y agregar un chorrito de aceite a una sartén a fuego lento. Rehogar las cebollas sin que dejar que lleguen a estar doradas.
3. Partir los cuatro huevos y batirlos durante dos minutos. Luego pasarlos al recipiente con choclo y con la cebolla rehogada. Condimentar con pimienta y sal a gusto.
4. Agregar queso rallado -también a gusto-, puede ser suficiente una bolsa pequeña. Añadir las cucharaditas de polvo para hornear.
5. Agregar los 50 gramos de queso crema o queso untable e incorporar toda la pasta con movimientos envolventes evitando que se formen grumos o que el queso quede dividido. Debe mezclarse bien con la verdura.
6. Aceitar a un molde para evitar que la mezcla se pegue. Pasar la preparación al molde y hundir cubos de queso cuartirolo en ella.
7. Se puede cocer de dos formas y ambas tomarán 30 minutos. Una es llevarlo a savarin y, otro, a una cacerola apta para horno que debe estar a fuego medio. También se pueden usar moldes pequeños para lograr porciones individuales, en cuyo caso el tiempo de cocción será de unos minutos menos.