Jeanine Áñez, ex presidenta de Bolivia, fue liberada tras casi cinco años en prisión: “Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria”

La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue liberada este jueves luego de cuatro años y siete meses en prisión, tras la anulación de la condena de diez años que pesaba en su contra por el caso “Golpe de Estado II”, relacionado con su asunción al poder durante la crisis política de 2019.
Con una bandera boliviana al hombro y acompañada por sus dos hijos, Áñez abandonó la cárcel de Miraflores a las 11:00, donde la esperaban decenas de simpatizantes que celebraron su libertad.
“Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria”
“Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando mi patria lo necesitó”, declaró Áñez con un megáfono, visiblemente emocionada. “Ese es el compromiso que todo boliviano que ama a su país tiene que asumir. Yo lo hice aún sabiendo que iba a tener un costo”, agregó.
La exmandataria reafirmó su “convicción y buena fe” al asumir la Presidencia en 2019, y denunció que durante su reclusión fue tratada “como una delincuente, sin compasión alguna”.
“Se tuvo que ir el monstruo para que los administradores de Justicia puedan actuar conforme a la norma”, lanzó en referencia al Movimiento Al Socialismo (MAS) y a la derrota electoral del oficialismo el pasado 17 de agosto.
La Justicia anuló la condena y ordenó su liberación inmediata
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló el miércoles la sentencia de diez años de prisión contra Áñez tras acoger una revisión extraordinaria de sentencia presentada por su defensa.
El tribunal determinó que la exmandataria debió ser juzgada mediante un juicio de responsabilidades —por su condición de ex presidenta— y no por la vía ordinaria, como ocurrió en 2022.
“Se ha corregido una injusticia flagrante. No existía competencia para juzgarla de la manera en que se hizo”, explicó su abogado defensor, Luis Guillén.
El caso “Golpe de Estado II”: el juicio más controvertido de la política boliviana reciente
Jeanine Áñez fue condenada en junio de 2022 por haberse situado “ilegalmente” en la línea de sucesión constitucional cuando asumió la Presidencia tras la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019.
Para el oficialismo, su llegada al poder constituyó un “golpe de Estado”. Sin embargo, la oposición sostiene que fue consecuencia de un fraude electoral en los comicios de aquel año.
“En este país jamás hubo un golpe de Estado, lo que hubo fue un fraude electoral”, insistió Áñez al salir de prisión.
Repercusiones y debate internacional por el encarcelamiento de Áñez
La detención de la ex presidenta fue objeto de amplio debate político y jurídico, tanto dentro como fuera de Bolivia. Diversos organismos de derechos humanos cuestionaron las condiciones de su detención y la falta de garantías procesales durante el juicio.
Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habían expresado su preocupación por el uso de la justicia “como herramienta de persecución política”.
El caso también reavivó las discusiones internas sobre el papel de las Fuerzas Armadas durante las protestas de 2019 y la judicialización del conflicto político que marcó la transición posterior a Evo Morales.
Un futuro incierto para la exmandataria
Aunque la decisión del TSJ revoca su condena y dispone su libertad plena, el Ministerio Público podría intentar reabrir otras causas vinculadas a la gestión interina de Áñez. Por ahora, la ex presidenta anunció que regresará a Trinidad, su ciudad natal, para reencontrarse con su familia y “seguir defendiendo la verdad”.
“Mi libertad no borra el sufrimiento, pero devuelve la esperanza”, expresó en su mensaje final antes de abandonar el penal.