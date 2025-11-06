El conflicto del transporte sigue generando críticas: José Seleme apuntó contra Aetat

Seleme pidió al Gobierno provincial y al municipio de San Miguel de Tucumán “no ceder ante las presiones” y priorizar las necesidades de los usuarios. “Espero que el gobernador Jaldo y la intendenta Chahla no caigan en esta trampa extorsiva. Hay que comenzar a dar respuestas a los usuarios: que tengan un servicio digno, con frecuencias que se respeten y unidades en condiciones, que no se prendan fuego”, sostuvo.