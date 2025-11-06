Secciones
Política

El conflicto del transporte sigue generando críticas: José Seleme apuntó contra Aetat

"Espero que Jaldo y Chahla no caigan en esta trampa extorsiva", expresó el legislador.

José Seleme José Seleme
Hace 1 Hs

La crisis del transporte público en la capital tucumana continúa generando fuertes cuestionamientos. En medio del paro que afecta a miles de usuarios, el legislador José Seleme, del bloque Avanza Tucumán, criticó duramente a los empresarios nucleados en la cámara privada Aetat y reclamó al gobernador Osvaldo Jaldo y a la intendenta Rossana Chahla que no cedan “ante el chantaje de siempre”, al que calificó como una maniobra para justificar un nuevo aumento del boleto.

“A esta historia la conocemos los tucumanos: Aetat sale a decir que trabaja a pérdida, suspenden a empleados, el gremio declara paro y los ciudadanos quedan a la deriva. Todo un circo montado para que aumenten el boleto y para reclamar más subsidios”, expresó el parlamentario.

Seleme insistió en que “hay que terminar de una vez por todas con los subsidios al transporte”, y acusó a los empresarios del sector de “extorsionar para lograr subas del boleto mientras castigan a los usuarios con un servicio deficiente”. En esa línea, lanzó una frase contundente: “Si no les conviene el negocio, que se vayan.”

El legislador también dirigió críticas al presidente de la cámara privada, Jorge Berretta: “Según Berreta, el sistema de transporte público no da para más, pero al mismo tiempo toma una nueva concesión de una línea de colectivos”. Y agregó: “¿En qué quedamos? O sos mentiroso o sos masoquista.”

Seleme pidió al Gobierno provincial y al municipio de San Miguel de Tucumán “no ceder ante las presiones” y priorizar las necesidades de los usuarios. “Espero que el gobernador Jaldo y la intendenta Chahla no caigan en esta trampa extorsiva. Hay que comenzar a dar respuestas a los usuarios: que tengan un servicio digno, con frecuencias que se respeten y unidades en condiciones, que no se prendan fuego”, sostuvo.

“Antes de pensar en darles un aumento del boleto, hay que pensar en los usuarios que sufren un servicio que es una aspiradora de subsidios desde hace años. Si los números no les dan, que den paso a otros empresarios. ¿O quieren vivir de la teta del Estado castigando a los tucumanos?”, finalizó.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánOsvaldo JaldoAsociación de Empresarios del Transporte Automotor de TucumánRossana ChahlaGobierno provincialJorge Berretta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Conflicto del transporte: pese al diálogo, se ratificó la suspensión de 150 choferes

Conflicto del transporte: pese al diálogo, se ratificó la suspensión de 150 choferes

Argañaraz pedirá una multa millonaria a las líneas de colectivo que paralizaron el servicio en la capital

Argañaraz pedirá una multa millonaria a las líneas de colectivo que paralizaron el servicio en la capital

Miguel Acevedo encabezó una nueva reunión con legisladores del interior por la reforma electoral

Miguel Acevedo encabezó una nueva reunión con legisladores del interior por la reforma electoral

Qué obras quieren los vecinos: la municipalidad capitalina implementó un sistema de votación

Qué obras quieren los vecinos: la municipalidad capitalina implementó un sistema de votación

Empleados municipales de la capital, de paro por “abusos, persecución laboral y traslados injustificados”

Empleados municipales de la capital, de paro por “abusos, persecución laboral y traslados injustificados”

Lo más popular
Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas
1

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural
2

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita
3

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River
4

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos
5

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte público de la capital
6

“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte público de la capital

Más Noticias
Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes

Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes

“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte público de la capital

“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte público de la capital

El dueño de la Línea 8 defendió su decisión de mantener el servicio: “No podemos seguir tolerando el patoterismo sindical”

El dueño de la Línea 8 defendió su decisión de mantener el servicio: “No podemos seguir tolerando el patoterismo sindical”

Paro de colectivos en San Miguel de Tucumán: ¿cómo te movilizás hoy?

Paro de colectivos en San Miguel de Tucumán: ¿cómo te movilizás hoy?

Milei llegó a Miami: encuentro con empresarios y una visita al “rebe de Lubavitch”

Milei llegó a Miami: encuentro con empresarios y una visita al “rebe de Lubavitch”

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Comentarios