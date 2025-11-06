El conflicto del transporte sigue generando críticas: José Seleme apuntó contra Aetat

La crisis del transporte público en la capital tucumana continúa generando fuertes cuestionamientos. En medio del paro que afecta a miles de usuarios, el legislador José Seleme, del bloque Avanza Tucumán, criticó duramente a los empresarios nucleados en la cámara privada Aetat y reclamó al gobernador Osvaldo Jaldo y a la intendenta Rossana Chahla que no cedan “ante el chantaje de siempre”, al que calificó como una maniobra para justificar un nuevo aumento del boleto.
“A esta historia la conocemos los tucumanos: Aetat sale a decir que trabaja a pérdida, suspenden a empleados, el gremio declara paro y los ciudadanos quedan a la deriva. Todo un circo montado para que aumenten el boleto y para reclamar más subsidios”, expresó el parlamentario.
Seleme insistió en que “hay que terminar de una vez por todas con los subsidios al transporte”, y acusó a los empresarios del sector de “extorsionar para lograr subas del boleto mientras castigan a los usuarios con un servicio deficiente”. En esa línea, lanzó una frase contundente: “Si no les conviene el negocio, que se vayan.”
El legislador también dirigió críticas al presidente de la cámara privada, Jorge Berretta: “Según Berreta, el sistema de transporte público no da para más, pero al mismo tiempo toma una nueva concesión de una línea de colectivos”. Y agregó: “¿En qué quedamos? O sos mentiroso o sos masoquista.”
Seleme pidió al Gobierno provincial y al municipio de San Miguel de Tucumán “no ceder ante las presiones” y priorizar las necesidades de los usuarios. “Espero que el gobernador Jaldo y la intendenta Chahla no caigan en esta trampa extorsiva. Hay que comenzar a dar respuestas a los usuarios: que tengan un servicio digno, con frecuencias que se respeten y unidades en condiciones, que no se prendan fuego”, sostuvo.
“Antes de pensar en darles un aumento del boleto, hay que pensar en los usuarios que sufren un servicio que es una aspiradora de subsidios desde hace años. Si los números no les dan, que den paso a otros empresarios. ¿O quieren vivir de la teta del Estado castigando a los tucumanos?”, finalizó.