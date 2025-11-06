Subast.ar: cómo inscribirse y quiénes pueden participar de la subasta de viviendas de ProCreAr

Las viviendas del plan ProCreAr que están terminadas, pero que jamás fueron adjudicadas, serán puestas a disposición del público a través de un mecanismo de subastas online, según lo confirmó el Gobierno Nacional. La AABE precisó que el lanzamiento incluirá conjuntos habitacionales en Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires.
La gestión y ejecución de este proceso recaerá en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y se realizará de forma totalmente virtual mediante Subast.ar, el sistema electrónico del Estado para la venta pública de bienes. La herramienta permite participar desde cualquier punto del país y brinda trazabilidad y transparencia a las operaciones.
Cada vivienda tendrá un precio base determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Los interesados podrán realizar sus ofertas dentro del plazo fijado para cada remate. Una vez concluido el período, la unidad será adjudicada automáticamente al mejor postor que cumpla con los requisitos establecidos.
Subast.ar: cómo inscribirse para participar de la subasta de viviendas del plan Procrear
Para poder participar en las subastas online, es imprescindible un registro previo en el portal Subast.ar, el cual está abierto a todo público. El proceso de alta requiere que los usuarios carguen sus datos personales, adjunten la documentación solicitada y realicen el abono de una garantía de participación.
Una vez que el registro fue validado, los interesados pueden seleccionar la vivienda que deseen y comenzar a realizar ofertas en línea. Es importante señalar que la garantía será devuelta a aquellos usuarios que no resulten ganadores de la subasta.
El sistema de Subast.ar se encargará de confirmar automáticamente cada puja y de enviar las notificaciones correspondientes durante el desarrollo del proceso. Al finalizar el remate, el ganador deberá formalizar la adjudicación y completar el pago o el financiamiento necesario.