Según "The Wall Street Journal", los bancos de EEUU reducirían la ayuda financiera a Argentina

Según un informe del diario "The Wall Street Journal", el ambicioso plan de rescate financiero de U$S20.000 millones que bancos estadounidenses habían considerado para Argentina, estaría siendo descartado. En su lugar, las entidades se inclinarían por una ayuda mucho más modesta, cercana a los U$S5.000 millones.
La noticia llegó después de que trascendieran conversaciones para un apoyo financiero adicional al swap ya existente con el Tesoro de EE.UU., por el mismo monto de U$S20.000 millones. El Gobierno de Javier Milei buscaba este impulso externo a través de negociaciones con gigantes bancarios como JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup.
Sin embargo, el *The Wall Street Journal* (WSJ) informó que el plan original tropezó con la falta de claridad por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre los colaterales y garantías que los bancos podrían utilizar para protegerse ante posibles pérdidas. Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron al WSJ que la iniciativa no está siendo considerada seriamente.
Un préstamo "repo" más limitado
Ahora, los esfuerzos se concentran en un esquema más acotado: un préstamo de aproximadamente U$S5.000 millones a través de una operación de recompra o "repo" a corto plazo. Este mecanismo implicaría que Argentina entregue una cartera de inversiones a cambio de dólares, según fuentes del WSJ. El objetivo sería utilizar estos fondos para afrontar un próximo vencimiento de deuda de alrededor de U$S4.000 millones en enero.
El plan a futuro, según el diario, es que la administración Milei trabaje con los bancos para emitir nuevos bonos y cancelar la operación de repo en cuestión de meses. No obstante, este esquema expone a las entidades financieras a riesgos, en caso de que las condiciones del mercado se deterioren y el país no logre colocar nuevos títulos o asegurar otras fuentes de financiamiento.
Respaldo del Tesoro y críticas a la transparencia
A pesar de la reducción en la ayuda financiera directa de los bancos, el WSJ destaca el significativo apoyo que el Departamento del Tesoro de EE.UU. brindó al gobierno de Milei. Se mencionó la transferencia de aproximadamente U$S900 millones a Argentina mediante "derechos especiales de giro" del FMI, así como un aumento en los swaps de moneda extranjera de corto plazo entre septiembre y octubre.
Un portavoz del Tesoro declaró al WSJ que el gobierno de Estados Unidos mantiene "plena confianza" en el compromiso de Milei y Luis Caputo con los principios fundamentales. Sin embargo, ex funcionarios del Tesoro criticaron públicamente la falta de transparencia en el respaldo financiero a Argentina, considerándolo una desviación de prácticas históricas.
Brad Setser, investigador del Consejo de Relaciones Exteriores, cuestionó al WSJ la falta de información sobre cómo se están utilizando estos fondos, señalando que "se trata de fondos provistos por los contribuyentes".