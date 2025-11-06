Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

El Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) iniciará hoy el esperado juicio por la Causa Cuadernos de las Coimas , que sienta en el banquillo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a una vasta lista de 86 ex funcionarios y empresarios. El proceso, considerado uno de los más relevantes de la historia reciente argentina, arranca este jueves con una modalidad de transmisión abierta por Zoom.
El expediente, que se compone de seis causas conexas , se originó en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, imputado colaborador, y gira en torno a la acusación de haber integrado y liderado una asociación ilícita que operó desde el Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas de construcción, energía y transporte a cambio de contratos estatales. En total, serán juzgados 19 ex funcionarios, 65 empresarios y dos choferes, además de la ex jefa de Estado.
Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli comunicaron que la primera etapa del juicio se centrará en la lectura de la acusación. Este paso es fundamental, ya que se leerán los autos de elevación a juicio elaborados por el fiscal Carlos Stornelli, la evidencia pertinente y la formulación específica de la acusación para cada uno de los implicados.
Plazos
Esta primera fase de lectura está programada para extenderse casi hasta fin de año, con audiencias pausadas para los días jueves. El cronograma detallado indica que las elevaciones a juicio de las distintas causas se leerán durante los jueves de noviembre y los primeros días de diciembre, marcando la obligatoriedad de que todos los acusados, junto a sus abogados, estén presentes de forma virtual.
Tras finalizar la extensa lectura de los requerimientos fiscales, se abrirá formalmente el debate oral. En este punto, defensores y querellantes tendrán la oportunidad de plantear cuestiones preliminares, como posibles nulidades u otros asuntos que deban resolverse. La práctica habitual de los jueces es posponer la resolución de estos planteos hasta la etapa final del juicio, a excepción de asuntos que revistan urgencia.
Una vez superada esta etapa inicial, se dará paso a las declaraciones indagatorias de los acusados. Esta es la oportunidad procesal crucial para que los imputados ejerzan su defensa y den su versión de los hechos. Al igual que la lectura de la acusación, esta instancia se podrá seguir por Zoom de manera abierta al público, aunque la fiscalía ha manifestado su interés en que las indagatorias se realicen de forma presencial.
La siguiente fase, la más extensa, será la presentación de la prueba a través de los testigos. Se espera la declaración de más de 440 testigos, lo que adelanta la larga duración del proceso, estimada en varios años. Dada la necesidad de evitar que los testigos escuchen las declaraciones previas y puedan ajustar sus relatos, el Tribunal ha dispuesto que esta etapa se realice mediante un Zoom cerrado, restringido solo a periodistas y público debidamente acreditado.
Defensa y rechazo
En otro aspecto relevante de la jornada, el Tribunal Oral Federal 7 resolvió rechazar la solicitud de libertad condicional (suspensión del juicio a prueba) presentada por el empresario Patricio Gerbi. Pese a que Gerbi, quien declaró como “arrepentido”, ofreció tareas comunitarias y un pago de más de 209 millones de pesos, el tribunal no pudo conceder el beneficio.
La negativa se fundó principalmente en la oposición de la fiscal León. Los magistrados explicaron que, si bien la situación personal de Gerbi podría ajustarse a las pautas de una libertad condicional, la oposición de la fiscalía –representante de la sociedad– imposibilita su admisión. La fiscalía se opuso alegando que el caso involucra a funcionarios públicos y existen directrices de la Procuración General de la Nación que desaconsejan esa solución.
Las defensas van a cuestionar nuevamente la autenticidad de los cuadernos, que fue ratificada por un peritaje, a pesar de alteraciones, sobreescrituras y tachaduras de las que se volverá a hablar seguramente durante el debate.
También se descuenta que se cuestionará la forma en que se inició la causa –forum shopping- en el juzgado a cargo entonces del juez Claudio Bonadío, ya fallecido y la supuesta coacción que alegaron varios imputados que aceptaron convertirse en colaboradores o “arrepentidos”.
En esta línea, el abogado de Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, aseguró que el expediente “pasará a la historia como la vergüenza judicial más grande que tuvo la democracia”.
“Lo que tiene Cristina no es una cuestión con la causa Cuadernos, ni Vialidad, ni Memorándum, sino que tiene una persecución”, remarcó.