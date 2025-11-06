Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Una vez superada esta etapa inicial, se dará paso a las declaraciones indagatorias de los acusados. Esta es la oportunidad procesal crucial para que los imputados ejerzan su defensa y den su versión de los hechos. Al igual que la lectura de la acusación, esta instancia se podrá seguir por Zoom de manera abierta al público, aunque la fiscalía ha manifestado su interés en que las indagatorias se realicen de forma presencial.