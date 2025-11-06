María Corina Machado: “Maduro empezó esta guerra y Trump está terminándola”

MIAMI, Estados Unidos.- “Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo. Es el líder de una estructura narcoterrorista y ha declarado la guerra contra el pueblo venezolano y las democracias de la región”. Con estas duras expresiones desplegó su posición la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado durante un foro de negocios celebrado en Miami (Florida) en el que participó por videollamada.