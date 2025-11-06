María Corina Machado: “Maduro empezó esta guerra y Trump está terminándola”

MIAMI, Estados Unidos.- “Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo. Es el líder de una estructura narcoterrorista y ha declarado la guerra contra el pueblo venezolano y las democracias de la región”. Con estas duras expresiones desplegó su posición la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado durante un foro de negocios celebrado en Miami (Florida) en el que participó por videollamada.
En el mismo encuentro del America Business Forum de Miami, Machado apoyó el despliegue militar estadounidense en la región. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, movilizó buques de guerra, aviones caza, miles de soldados en el Caribe, y está a la espera del mayor portaviones del mundo para operaciones contra el narcotráfico, aunque Maduro asegura que el objetivo es su derrocamiento.
Al menos 67 personas murieron en bombardeos a supuestas narcolanchas como parte de estas operaciones en la región.
“Maduro empezó esta guerra y el presidente Trump está acabando con ella”, añadió la opositora, que calificó la estrategia estadounidense de “absolutamente correcta”.
Financiamiento
Según Machado, las estructuras lideradas por Maduro se financian con tráfico de drogas, de armas y personas, y aseguró que la administración de Trump -su principal aliado- está cortando esas fuentes de ingresos con sus ataques recientes, en los que han muerto decenas de personas en las últimas semanas.
Los ataques de Estados Unidos en el Caribe han elevado la presión contra el gobierno de Maduro, al que Washington acusa de ser un narcotraficante y de haberle robado las elecciones de julio de 2024 a la oposición.
El despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe y la autorización de operaciones de la CIA contra Venezuela llevaron al presidente del país sudamericano a denunciar que la administración republicana busca un cambio de régimen.
En una entrevista en CBS emitida el domingo, Trump aseguró que los días de Maduro como presidente están contados, aunque minimizó el riesgo de una guerra entre Estados Unidos y Venezuela.
Machado se encuentra en la clandestinidad desde que desconoció las elecciones de 2024, en las que Maduro volvió a proclamarse presidente.
En su intervención, la opositora prometió transformar a Venezuela de “centro criminal de las Américas” y convertirlo en “centro energético” en el continente.
También dijo que abriría el país a la inversión extranjera y recordó que la nación caribeña dispone de las mayores reservas de crudo del mundo.
Estados Unidos acusa a Maduro de liderar el cartel de los Soles y ofrece 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura, la recompensa más alta que el país nortemericano ha ofrecido en su historia
Según Machado, las estructuras políticas lideradas por Maduro se financian con tráfico de drogas, de armas y de personas, y aseguró que la administración del presidente estadounidense está cortando esas fuentes de ingresos con sus ataques recientes, en los que han muerto decenas de personas en las últimas semanas.