Nicolás Maduro: "Soy más famoso que Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny en Estados Unidos"

“Uno no deja de sorprenderse, es que de verdad uno no deja de sorprenderse, y digo ‘coño, soy famoso, soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita, que Karol G, soy más famoso que Bad Bunny’. Tengo ganas de grabar un disco, inclusive”, dijo entre risas de los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), durante un congreso transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).