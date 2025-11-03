Secciones
Tensión por un posible ataque de EE.UU. a instalaciones en Venezuela y Maduro pide ayuda a Rusia, China e Irán

Funcionarios estadounidenses confirmaron a medios que una ofensiva militar contra objetivos vinculados al narcotráfico y al régimen de Nicolás Maduro sería inminente.

Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Fuentes del Miami Herald y The Wall Street Journal aseguraron que el gobierno de Donald Trump ya tomó la decisión de atacar instalaciones militares dentro de Venezuela, incluyendo puertos, aeropuertos y bases presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Según esas fuentes, el objetivo es presionar al máximo al régimen chavista y forzar la salida de Nicolás Maduro.

Aunque el expresidente estadounidense negó públicamente que hubiera una ofensiva en marcha, dejó entrever que podría actuar “contra objetivos narcos” dentro del territorio venezolano.

Washington refuerza su presencia militar en el Caribe

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió una restricción temporal de vuelos en Puerto Rico por “razones especiales de seguridad”.

El aviso menciona la posibilidad de “uso de fuerza letal” contra aeronaves que representen una amenaza.

Además, el portaviones USS Gerald Ford, el buque de guerra más grande del mundo, fue desplegado recientemente en el Caribe junto a un poderoso grupo de batalla naval.

Según expertos militares, este despliegue sugiere que un ataque aéreo o por mar podría ocurrir en cuestión de días u horas.

Maduro pide asistencia militar a Rusia, China e Irán

Ante el temor de una ofensiva estadounidense, Maduro habría solicitado ayuda militar a sus aliados estratégicos.

De acuerdo con documentos obtenidos por The Washington Post, el mandatario venezolano envió cartas a Vladimir Putin, Xi Jinping y a las autoridades iraníes para obtener “cooperación militar ampliada”.

El pedido incluiría radares defensivos, drones de largo alcance, reparaciones de aeronaves y “codificadores GPS”.

Hasta el momento, no trascendió cuál fue la respuesta de esos países.

El “Cártel de los Soles”, en el centro del conflicto

Washington acusa a Maduro y a altos mandos militares venezolanos de liderar el Cártel de los Soles, organización designada como terrorista por EE.UU.

El Departamento de Estado ofrece hasta 50 millones de dólares por su captura.

Los supuestos ataques estadounidenses tendrían como objetivo destruir laboratorios, pistas aéreas y depósitos utilizados por el cártel.

Según el analista militar Evan Ellis, del Instituto de Estudios Estratégicos del Ejército de EE.UU., “si la presión actual no logra cercar a Maduro, una acción de escala mayor podría ocurrir a fines de noviembre o comienzos de diciembre”.

Un escenario de alta tensión internacional

El posible ataque estadounidense podría escalar las tensiones geopolíticas en la región, involucrando a potencias como Rusia, China e Irán.

De confirmarse, sería la primera ofensiva militar directa de EE.UU. contra el régimen venezolano, con consecuencias imprevisibles para América Latina.

