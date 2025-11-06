El giro político en Bolivia beneficia a la ex presidenta Jeanine Áñez

“Sabemos que está muy emocionada, después de casi cinco años que ha estado privada de libertad. Ha sido sometida a muchos abusos”, explicó Ribera, quien anticipó que retornará a la región amazónica del Beni. “Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó”, dijo Áñez, de 58 años, el martes en X. Los actos de 2019 los hizo con “la conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio”.