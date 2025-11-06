El giro político en Bolivia beneficia a la ex presidenta Jeanine Áñez

LA PAZ, Bolivia.- El máximo tribunal de justicia de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la ex presidenta Jeanine Áñez por dar un “golpe de Estado” en 2019, informó el presidente de la Corte Suprema, y ordenó su excarcelación inmediata.
Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de cárcel, acusada de haber asumido de forma ilegal la presidencia en 2019, cuando gobernaba Evo Morales. Estaba recluida en un penal de La Paz.
“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía (...) de 10 años”, informó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y ordenó su puesta en libertad “en el día”.
Añez debe ser sometida a un “juicio de responsabilidades” de privilegio, previa autorización del Congreso y no por la vía penal común, explicó. “Se ha visto que” hubo “vulneraciones al ordenamiento legal vigente, como a los derechos de los cuales ella goza”.
Carolina Ribera, hija de Añez, informó desde las afueras del penal que su madre sería liberada hoy, pese a la resolución del juez que pedía su liberación durante el mismo día de ayer.
“Sabemos que está muy emocionada, después de casi cinco años que ha estado privada de libertad. Ha sido sometida a muchos abusos”, explicó Ribera, quien anticipó que retornará a la región amazónica del Beni. “Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó”, dijo Áñez, de 58 años, el martes en X. Los actos de 2019 los hizo con “la conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio”.
La decisión del Tribunal de Justicia aún debe ser comunicada a un juez de La Paz para que tramite su liberación.
Protestas
La política de derecha asumió la presidencia en 2019 en medio de una fuerte convulsión social, impulsada por la oposición que acusó a Morales de fraude electoral para continuar en el poder hasta 2025. Tras el ascenso de Añez, los seguidores del líder indígena salieron a protestar y se enfrentaron con fuerzas combinadas del ejército y la policía.
Según la Defensoría del Pueblo, la represión de las protestas de esos días dejó 36 personas fallecidas, la mayoría después de la asunción de Añez. El oficialismo de izquierda impulsó otro juicio contra Añez por la violencia ejercida por policías y militares para aplacar protestas de seguidores de Morales durante los primeros días de su gobierno.