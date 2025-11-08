Por qué incluir ananá en la cena puede ayudarte a dormir mejor, según los especialistas

De acuerdo con el portal especializado en bienestar Panamerican Life, el ananá está entre los alimentos recomendados para consumir por la noche, ya que puede favorecer un sueño de calidad. Esto se debe a que es una fuente natural de triptófano, un aminoácido esencial para la producción de serotonina, neurotransmisor clave en la regulación del estado de ánimo, el sueño y el apetito. Además, participa en la síntesis de melatonina, la hormona responsable del ciclo sueño-vigilia, según explica la Clínica Universidad de Navarra.