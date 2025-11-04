Tomá esta infusión cada mañana y notá cómo se desinflama tu abdomen

El hinojo es una planta herbácea originaria de las regiones mediterráneas, conocida desde la antigüedad por sus propiedades curativas. Sus semillas, que se utilizan comúnmente como condimento en ensaladas y platos diversos, son la base de esta poderosa infusión. Especialistas en nutrición destacan la importancia de incluir esta bebida en las rutinas diarias, no como un sustituto de la medicina tradicional, sino como un complemento saludable.