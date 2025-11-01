Las bananas son una de las frutas más populares y versátiles, pero también una de las más delicadas a la hora de conservarse. Su proceso de maduración puede acelerarse en cuestión de días, volviéndolas menos atractivas para el consumo y generando desperdicio. ¿Dónde es mejor guardarlas para prolongar su frescura? ¿Conviene la heladera o dejarlas a temperatura ambiente?
Gracias a su tamaño, es una comida muy fácil de transportar, por lo que las personas suelen comprarlas en cantidad. Incluso, las bananas también pueden ser utilizadas en licuados, panqueques o distintos postres, como un budín.
Para poder conservarlas de la mejor manera durante más tiempo, que no pierdan su sabor ni cambien su color y textura, hay cuatro grandes trucos que te ayudarán mucho.
¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?
1. ¿A temperatura ambiente o en la heladera?
Aunque la mayoría de las frutas se mantienen mejor en el refrigerador, las bananas son una excepción en ciertas etapas de maduración. Si la banana aún está verde, es mejor conservarla a temperatura ambiente, ya que el frío interrumpe el proceso de maduración natural y podría hacer que la fruta no llegue a su punto óptimo de sabor. Una vez que están maduras, pueden guardarse en la heladera: el frío oscurecerá la cáscara, pero la pulpa se mantendrá fresca durante más días.
2. Separar las bananas del racimo
Un truco efectivo es separar las bananas del racimo y envolver los extremos del tallo con un poco de plástico o papel de cocina. Este simple método reduce la emisión de etileno, el gas que desencadena la maduración de las frutas, y ayuda a que las bananas duren más tiempo sin echarse a perder. Si prefieres dejarlas en racimo, envolver solo el tallo principal también puede prolongar su frescura.
3. Guardarlas lejos de otras frutas
Las bananas producen grandes cantidades de etileno, por lo que es aconsejable mantenerlas alejadas de frutas como manzanas, peras y tomates, que también emiten este gas. Al almacenarlas juntas, el etileno se acumula, acelerando la maduración de todas las frutas en el entorno.
4. Congelar para prolongar su vida útil
Si tenés bananas muy maduras que no planeas consumir de inmediato, una buena opción es congelarlas. Solo es necesario pelarlas, cortarlas en rodajas y almacenarlas en una bolsa apta para freezer. Las bananas congeladas son perfectas para preparar licuados, postres y recetas de repostería, manteniendo sus nutrientes y evitando que terminen en la basura.
5. Usar recipientes o colgadores para almacenamiento
Las bananas pueden conservarse mejor si se cuelgan en ganchos especiales para frutas, lo que permite una buena circulación de aire y evita puntos de presión que pueden acelerar el deterioro. Otra opción es guardarlas en recipientes ventilados a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor, para que maduren gradualmente sin estropearse.