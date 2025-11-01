Secciones
SociedadActualidad

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

Si bien es una fruta versátil que se puede utilizar en diferentes preparación, también es una de las más delicadas a la hora de conservarse.

Existen diferentes trucos para conservar la bananas en casa Existen diferentes trucos para conservar la bananas en casa La Nación
Hace 28 Min

Las bananas son una de las frutas más populares y versátiles, pero también una de las más delicadas a la hora de conservarse. Su proceso de maduración puede acelerarse en cuestión de días, volviéndolas menos atractivas para el consumo y generando desperdicio. ¿Dónde es mejor guardarlas para prolongar su frescura? ¿Conviene la heladera o dejarlas a temperatura ambiente?

Gracias a su tamaño, es una comida muy fácil de transportar, por lo que las personas suelen comprarlas en cantidad. Incluso, las bananas también pueden ser utilizadas en licuados, panqueques o distintos postres, como un budín.

Cómo hacer helado de banana split fácil, en casa y sin máquina

Cómo hacer helado de banana split fácil, en casa y sin máquina

Para poder conservarlas de la mejor manera durante más tiempo, que no pierdan su sabor ni cambien su color y textura, hay cuatro grandes trucos que te ayudarán mucho.

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

1. ¿A temperatura ambiente o en la heladera?

Aunque la mayoría de las frutas se mantienen mejor en el refrigerador, las bananas son una excepción en ciertas etapas de maduración. Si la banana aún está verde, es mejor conservarla a temperatura ambiente, ya que el frío interrumpe el proceso de maduración natural y podría hacer que la fruta no llegue a su punto óptimo de sabor. Una vez que están maduras, pueden guardarse en la heladera: el frío oscurecerá la cáscara, pero la pulpa se mantendrá fresca durante más días.

2. Separar las bananas del racimo

Un truco efectivo es separar las bananas del racimo y envolver los extremos del tallo con un poco de plástico o papel de cocina. Este simple método reduce la emisión de etileno, el gas que desencadena la maduración de las frutas, y ayuda a que las bananas duren más tiempo sin echarse a perder. Si prefieres dejarlas en racimo, envolver solo el tallo principal también puede prolongar su frescura.

3. Guardarlas lejos de otras frutas

Las bananas producen grandes cantidades de etileno, por lo que es aconsejable mantenerlas alejadas de frutas como manzanas, peras y tomates, que también emiten este gas. Al almacenarlas juntas, el etileno se acumula, acelerando la maduración de todas las frutas en el entorno.

4. Congelar para prolongar su vida útil

Si tenés bananas muy maduras que no planeas consumir de inmediato, una buena opción es congelarlas. Solo es necesario pelarlas, cortarlas en rodajas y almacenarlas en una bolsa apta para freezer. Las bananas congeladas son perfectas para preparar licuados, postres y recetas de repostería, manteniendo sus nutrientes y evitando que terminen en la basura.

5. Usar recipientes o colgadores para almacenamiento

Las bananas pueden conservarse mejor si se cuelgan en ganchos especiales para frutas, lo que permite una buena circulación de aire y evita puntos de presión que pueden acelerar el deterioro. Otra opción es guardarlas en recipientes ventilados a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor, para que maduren gradualmente sin estropearse.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué fruta agregarle al mate para tener más energía y combatir el cansancio todo el día

Qué fruta agregarle al mate para tener más energía y combatir el cansancio todo el día

Cómo reducir el consumo del electrodoméstico que más energía gasta y siempre está enchufado

Cómo reducir el consumo del electrodoméstico que más energía gasta y siempre está enchufado

Bizcochuelo de banana saludable: sin harinas, sin gluten y listo en cinco minutos

Bizcochuelo de banana saludable: sin harinas, sin gluten y listo en cinco minutos

Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
3

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
4

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa
5

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles
6

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

Más Noticias
Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Piden a Macchiarola que vete el nuevo Código de Ordenamiento Urbano de Yerba Buena

Piden a Macchiarola que vete el nuevo Código de Ordenamiento Urbano de Yerba Buena

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

Comentarios