¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

Aunque la mayoría de las frutas se mantienen mejor en el refrigerador, las bananas son una excepción en ciertas etapas de maduración. Si la banana aún está verde, es mejor conservarla a temperatura ambiente, ya que el frío interrumpe el proceso de maduración natural y podría hacer que la fruta no llegue a su punto óptimo de sabor. Una vez que están maduras, pueden guardarse en la heladera: el frío oscurecerá la cáscara, pero la pulpa se mantendrá fresca durante más días.