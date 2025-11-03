Manuel Adorni aseguró que la reforma laboral "va a ser revolucionaria"

Otro de los puntos que señaló en materia laboral fue el de los convenios colectivos y cuestionó: "Los trabajadores que se dedican a una misma tarea en dos provincias diferentes probablemente tengan distintos niveles de productividad. No puede ser que la fábrica de una automotriz con una tecnología de punta tenga los mismos convenios que una empresa con otra tecnología a 3.000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. La idea es que se pueda regionalizar el tema de los arreglos entre empleado y empleador", explicó el saliente vocero presidencial.