La CGT se prepara para renovar su conducción en medio de tensiones y ante el avance de la flexibilización laboral

Sola, actual secretario de Comunicación de la CGT, cuenta con el respaldo de los “gordos” y es valorado por su perfil dialoguista, considerado clave para la etapa que se viene.

Jerónimo, impulsado por los “independientes”, suma apoyos de unos 70 gremios, entre ellos aeronavegantes, canillitas y gráficos. Con una larga trayectoria en el sindicalismo, mantiene una posición crítica frente a la reforma laboral de los libertarios y de los empresarios, y se presenta como un dirigente con peso propio.