Polémica por Roblox: qué es, cómo funciona, cuáles son las dudas que genera en los padres y cómo reducir los supuestos riesgos

La Ciudad de Buenos Aires bloqueó el acceso a la popular plataforma de juegos en línea Roblox en todas sus redes escolares para prevenir casos de ciberacoso a menores. "Las escuelas deben ser espacios seguros también en el mundo digital. Cuidar a los chicos frente a los riesgos en línea es parte de nuestra tarea educativa cotidiana", explicó la ministra de Educación de la capital, Mercedes Miguel, ayer en un comunicado.
Ahora bien, ¿de qué se trata esta plataforma? ¿Cómo funciona y cuáles son las dudas y preocupaciones que genera en los padres?
¿Qué es Roblox y cómo funciona?
“Roblox es básicamente una plataforma de videojuegos en línea que permite a los usuarios no sólo jugar, sino también crear sus propios mundos y experiencias virtuales. Disponible en computadoras, celulares y consolas, su atractivo principal es que los chicos pueden jugar en comunidad e interactuar a través de un chat”, describe la psicóloga Cecilia López, especialista en infancia. Ella tuvo que indagar a fondo sobre Roblox, ya que es habitualmente una palabra que aparece en su consultorio.
Lo primero que hace el secretario de Participación Ciudadana, el abogado José Farhat, es una aclaración: “Roblox no es un patio de juegos inocente: es un territorio digital con riesgos y oportunidades”.
La pantalla de inicio de Roblox invita inmediatamente a la diversión. La plataforma, una de las más populares del planeta, es como un gran patio de juegos. Irresistible para la gran mayoría de los chicos en la actualidad: se calcula que cuenta con más de 80 millones de usuarios, el 40% menores de 13 años.
No es difícil engañar al sistema con la edad. No hay controles ni verificación alguna. De hecho, entre los propios usuarios circula como primer consejo “hacerse pasar por mayor” desde el momento del registro. Eso abre la puerta a más funciones, menos restricciones y la sensación de libertad dentro del entorno virtual.
Farhat insiste una y otra vez en la necesidad de que las familias desarrollen un plan de ciudadanía digital frente al uso de plataformas como Roblox, cada vez más populares entre niños pequeños.
Alarmas
El incremento de casos de autolesiones, ansiedad y alteraciones del sueño entre menores ha encendido las alarmas entre los especialistas en salud infantil en España, quienes vinculan estos problemas con el uso de la plataforma de videojuegos Roblox.
La Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA) y el Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría (CPS-AEP) han advertido sobre la aparición de conductas preocupantes en niños y adolescentes, asociadas a la interacción social que permite este espacio digital.
¿Qué signos de alarma presentan los menores de edad que juegan Roblox? Según la alerta emitida por SEMA y CPS-AEP, los síntomas detectados incluyen autolesiones, episodios de ansiedad, trastornos del sueño, cambios bruscos de humor y retraimiento social. Los expertos señalan que estas manifestaciones suelen estar relacionadas con el uso de la función de chat de Roblox y la interacción con otros jugadores, lo que en ocasiones expone a los menores a pornografía, violencia o presiones para autolesionarse.
Ante este escenario, los pediatras subrayan la importancia de la vigilancia activa desde el hogar, y la consulta médica o psicológica a tiempo. Los especialistas sugieren que los padres revisen periódicamente la actividad de sus hijos en Roblox, establezcan límites de tiempo y gasto, y fomenten un ambiente de confianza en el que los menores puedan expresar cualquier situación incómoda sin temor.
Persuasión
Farhat señaló que Roblox y otras aplicaciones utilizan un diseño persuasivo tecnológico, pensado para captar la atención del usuario, inducir conductas y fomentar el consumo de moneda digital dentro del juego. “La plataforma no mira a la persona como un ser humano, sino como un usuario. Está diseñada para que sientas, pienses y hagas algo: jugar más, permanecer más tiempo y gastar más”, explicó.
Remarcó que el problema no se limita a esta plataforma: “Netflix, TikTok y las redes sociales también utilizan estos mismos mecanismos de atracción y manipulación. Por eso, no alcanza con controles parentales; necesitamos educar en ciudadanía digital”.
El funcionario subrayó que muchos chicos acceden a Roblox desde los cuatro o cinco años, aunque la edad mínima de uso es 13, y esa limitación no responde a una maduración psicológica, sino a una restricción legal estadounidense sobre el manejo de datos de menores. “Las familias deben ser conscientes: no se trata de un patio seguro de la casa. Roblox no es neutral. Ahí interactúan niños y adultos, circulan monedas virtuales y se construyen mundos donde también aparecen riesgos, desde estafas hasta intentos de manipulación de identidad”, remarcó.
El secretario insistió en la necesidad de acompañar a los chicos, dialogar, jugar con ellos y establecer reglas claras de uso. También recomendó recuperar actividades presenciales y hábitos saludables. “Si hoy los chicos pasan seis horas en promedio frente a pantallas, deberíamos equilibrar con lectura, deporte y juego en equipo”, propuso.
Finalmente, planteó que el verdadero desafío es convertir a los niños y adolescentes en ciudadanos digitales, con pensamiento crítico, capacidad de detectar intentos de manipulación y seguridad para interactuar en el mundo virtual. “No podemos seguir formando simples usuarios. Tenemos que darles herramientas para que su libertad en el mundo digital no esté definida por los algoritmos, sino por su criterio y autonomía”, concluyó.
Consejos: los riesgos y cómo actuar si un menor está en peligro
Prohibir muchas veces no es la solución. Pero acompañar a los hijos y saber qué están haciendo en la web es fundamental. “Si bien Roblox se trata de un espacio creativo y popular entre millones de niños y adolescentes, también puede presentar ciertos riesgos”, explica la psicóloga Cecilia López.
De acuerdo a su trabajo con menores, la experta expone cuáles son los posibles riesgos asociados a Roblox:
• Contacto con desconocidos: mediante el chat, los menores pueden recibir mensajes de personas con intenciones poco claras.
• Exposición a contenidos inadecuados: algunos juegos creados por usuarios contienen violencia, lenguaje ofensivo o temáticas no aptas.
•Presión social o bullying virtual: las interacciones entre pares pueden derivar en burlas o desafíos peligrosos.
• Uso excesivo: pasar muchas horas frente a la pantalla altera rutinas de sueño, estudio y estado de ánimo como así también genera ansiedad.
• Compras dentro del juego: la moneda virtual Robux puede generar gastos de dinero real sin control.
Cómo hablar con los hijos sobre el uso de la plataforma
Luego, la profesional da algunos consejos para padres. “Como psicóloga infantil y de familias, creo que lo fundamental no es prohibir, sino acompañar. La prevención se construye desde la presencia adulta, el diálogo y el establecimiento de límites claros”, especifica López.
¿Cómo hablar con los hijos sobre esto?, le preguntamos. “Lo primero es abrir un diálogo cercano, sin juzgar ni asustar. Preguntar qué les gusta del juego, con quiénes chatean y cómo se sienten al jugar. Esa escucha atenta genera confianza y facilita que los chicos compartan si algo los incomoda”, recomienda.
¿Qué enseñarles y qué límites podemos poner?
• No compartir datos personales ni fotos.
• Desconfiar de quienes insistan en pasar a otra plataforma o conversar en privado.
• Avisar siempre si reciben un mensaje que los hace sentir mal.
“En cuanto a los límites, es importante regular el tiempo de juego y cuidar que no interfiera con el descanso, la escuela o las actividades sociales. Poner límites como horarios (por ejemplo, solo dos horas por días repartidas en el día)”, aconseja.
¿Cómo reducir riesgos?
• Revisar juntos las configuraciones de privacidad y activar los controles parentales.
• Acompañar alguna vez en la experiencia de juego para conocer el entorno.
• Proponer actividades fuera de la pantalla que equilibren la vida digital.
• Estar atentos a cambios emocionales o conductuales.
“En definitiva, se trata de acompañar en el mundo virtual como lo hacemos en el mundo real: con más presencia, diálogo y cuidado. Así, los chicos podrán disfrutar de lo positivo de la tecnología, aprendiendo al mismo tiempo a cuidarse en entornos digitales cada vez más complejos”, finalizó López.
Qué dice Roblox: la plataforma asegura que la seguridad de sus usuarios es la prioridad
En respuesta a las inquietudes planteadas por profesionales de la salud, un portavoz de Roblox declaró en distintos sitios web que la seguridad constituye una prioridad absoluta para la plataforma, la cual ha sido diseñada con rigurosas funciones orientadas a la protección de los usuarios.
Roblox cuenta una serie de herramientas de control parental que buscan facilitar la supervisión por parte de los adultos responsables.
Entre las funciones disponibles se encuentran la posibilidad de revisar la lista de amigos y bloquear contactos sospechosos, así como la opción de denunciar usuarios que incurran en comportamientos abusivos o contrarios a las normas de la comunidad.
Además, la plataforma permite restringir el acceso a juegos específicos, lo que ayuda a evitar que los menores ingresen en espacios potencialmente dañinos.
El monitoreo del tiempo de juego es otra de las características destacadas, porque Roblox ofrece información sobre las experiencias en las que los niños y adolescentes pasan más tiempo, permitiendo a los padres establecer límites claros.
En cuanto al control de gastos, los adultos pueden fijar un tope mensual de Robux (la moneda virtual del juego), y recibir notificaciones sobre las compras realizadas, lo que contribuye a evitar consumos excesivos o no autorizados.
La seguridad se refuerza mediante la verificación en dos pasos y filtros de lenguaje, que añaden una capa adicional de protección frente a accesos extraños y conversaciones con contenido inapropiado. Los ajustes de privacidad permiten decidir quién puede comunicarse con los menores y restringir la interacción únicamente a amigos verificados. Estas herramientas, según los pediatras, deben emplearse como complemento a la educación digital en el hogar.