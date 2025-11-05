Polémica por Roblox: qué es, cómo funciona, cuáles son las dudas que genera en los padres y cómo reducir los supuestos riesgos

El funcionario subrayó que muchos chicos acceden a Roblox desde los cuatro o cinco años, aunque la edad mínima de uso es 13, y esa limitación no responde a una maduración psicológica, sino a una restricción legal estadounidense sobre el manejo de datos de menores. “Las familias deben ser conscientes: no se trata de un patio seguro de la casa. Roblox no es neutral. Ahí interactúan niños y adultos, circulan monedas virtuales y se construyen mundos donde también aparecen riesgos, desde estafas hasta intentos de manipulación de identidad”, remarcó.