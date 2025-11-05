La Ciudad de Buenos Aires bloquea el acceso a Roblox en todas las redes escolares

Buenos Aires detalló que el bloqueo de la plataforma de juegos en línea se tomó luego de que familias de una escuela estatal reportaron un presunto caso de grooming, como se denomina el acoso sexual y virtual a niños y adolescentes por parte de un adulto. El acosador, ocultando la condición de adulto, logró que sus víctimas realizaran acciones de índole sexual.