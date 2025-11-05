Secciones
SociedadSalud

Controla el azúcar y baja de peso: la especia milagrosa que la ciencia recomienda

Se trata de un condimentos que está presente en la mayoría de las cocinas.

La especia que ayuda a controlar el azúcar y bajar de peso, según la ciencia La especia que ayuda a controlar el azúcar y bajar de peso, según la ciencia Marca
Hace 1 Hs

En la búsqueda constante de soluciones naturales y efectivas para mejorar la salud metabólica, la ciencia puso la lupa en un elemento que la mayoría ya tiene en su despensa. Se trata una humilde pero poderosa especia utilizada en la cocina que, de acuerdo con múltiples investigaciones, demostró tener un impacto significativo en dos de los desafíos de salud más comunes: la regulación de los niveles de azúcar en la sangre y la aceleración de la pérdida de peso. 

La mejor forma de consumir canela para cuidar la memoria, según los expertos

La mejor forma de consumir canela para cuidar la memoria, según los expertos

El verdadero poder de este ingrediente reside en sus compuestos activos, capaces de imitar ciertos efectos terapéuticos sin los efectos secundarios asociados a muchos tratamientos. El respaldo de la comunidad científica es claro: su inclusión en la dieta puede ser una estrategia efectiva y accesible para quienes buscan adelgazar y mantener a raya los picos de glucosa. 

La especia que ayuda a controlar el azúcar y bajar de peso, según la ciencia

Presente en postres y bebidas, la canela no solo aporta sabor: también ayuda a regular el azúcar en sangre y favorece un peso saludable. Su uso frecuente puede marcar la diferencia en la prevención de enfermedades metabólicas.

Investigaciones publicadas en The American Journal of Clinical Nutrition señalan que su consumo regular mejora la sensibilidad a la insulina, un factor clave en el control de la glucosa. Esto convierte a la canela en una aliada valiosa para quienes buscan equilibrar su metabolismo y reducir el riesgo de diabetes tipo 2.

Los resultados del estudio son reveladores. Participaron 18 personas con sobrepeso u obesidad, todas con niveles de glucosa superiores a lo normal. La mitad del grupo consumió cuatro gramos de canela diarios, mientras que la otra mitad tomó un placebo. Después de cuatro semanas, los investigadores observaron una disminución significativa de los picos de azúcar en quienes habían incorporado la especia.

Cómo consumir canela para aprovechar al máximo sus beneficios

Para maximizar sus efectos terapéuticos, es clave incorporar la canela de manera constante y en las dosis adecuadas a nuestra dieta diaria. Existen diversas maneras de consumir esta especia, desde infusiones hasta el uso en recetas. Aquí te mostramos cómo integrarla eficazmente para controlar la glucosa y estimular el metabolismo:

Té de canela caliente o frío: es la forma más directa. Hierve una o dos ramas de canela (o media cucharadita de polvo) en una taza de agua durante 5 a 10 minutos. Beber esta infusión una o dos veces al día, especialmente después de las comidas o en ayunas, ayuda a sensibilizar las células a la insulina.

Canela en el café: agregar un cuarto de cucharadita de canela en polvo directamente a tu café o espolvoréala sobre la espuma. Esto no solo mejora el sabor, sino que también ayuda a moderar el impacto de la cafeína y puede contribuir a reducir el apetito.

Agua de canela y limón: mezclar canela en polvo o una rama con agua tibia y jugo de limón. Tomar esta bebida por las mañanas en ayunas es excelente para hidratar, desintoxicar y empezar el día con el metabolismo activado.

Yogur, avena y cereales: espolvorear media cucharadita de canela sobre tu tazón de avena, yogur natural o smoothies es una forma fácil de asegurar una dosis diaria. La canela ralentiza la digestión de los carbohidratos, previniendo los picos de glucosa.

Postres saludables: se puede usar como sustituto parcial del azúcar. Añadir canela a frutas horneadas (manzanas, peras), batidos o tostadas reduce la necesidad de endulzantes, aprovechando su dulzor natural.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La mejor forma de consumir canela para cuidar la memoria, según los expertos

La mejor forma de consumir canela para cuidar la memoria, según los expertos

Cuál es el mejor horario para salir a caminar y quemar más calorías, según la ciencia

Cuál es el mejor horario para salir a caminar y quemar más calorías, según la ciencia

Esta fruta en el mate puede ayudarte a bajar de peso: ¿cómo agregarla?

Esta fruta en el mate puede ayudarte a bajar de peso: ¿cómo agregarla?

Cómo preparar mate para adelgazar: las mejores hierbas para quemar grasa

Cómo preparar mate para adelgazar: las mejores hierbas para quemar grasa

Qué ocurre en tu cuerpo cuando no desayunás a diario, según los expertos

Qué ocurre en tu cuerpo cuando no desayunás a diario, según los expertos

Lo más popular
El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla
1

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados
2

Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes
3

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”
4

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA
5

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA

Recuerdos fotográficos: 1991. El amargo debut de las “Azúcar Moreno” en Tucumán
6

Recuerdos fotográficos: 1991. El amargo debut de las “Azúcar Moreno” en Tucumán

Más Noticias
Tres provincias están en alerta por fuertes tormentas: ¿dónde podría caer granizo?

Tres provincias están en alerta por fuertes tormentas: ¿dónde podría caer granizo?

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Harán castraciones gratuitas a mascotas entre el 3 y el 7 de noviembre

Harán castraciones gratuitas a mascotas entre el 3 y el 7 de noviembre

Comentarios