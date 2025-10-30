La mejor forma de consumir canela para cuidar la memoria, según los expertos

Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias podrían estar relacionadas con la mejora en la capacidad de concentración y retención de información. Sin embargo, para obtener estos beneficios, es clave conocer la manera adecuada de incorporarla en la dieta diaria.
Así puedes consumir la canela para potenciar la memoria
Para aprovechar los beneficios de esta poderosa especia, es importante consumirla de manera moderada y en formas adecuadas.
- Tés e infusiones
Una de las formas más comunes de ingerir canela es en infusión. Hierve agua y añade una rama de canela o una cucharadita de canela en polvo. Bébela caliente, especialmente en las mañanas, para estimular la memoria desde temprano.
- Espolvoreada en alimentos
Puedes añadir canela en polvo a preparaciones saludables como avena, yogur, batidos o frutas como el plátano y la manzana. Esto no solo mejora el sabor, sino que también incrementa la presencia de antioxidantes en tus comidas.
- En cápsulas o suplementos
En algunas tiendas especializadas, la canela está disponible en forma de cápsulas o extractos. Estas son opciones prácticas para quienes buscan una dosis más concentrada, pero siempre deben consumirse bajo supervisión médica para evitar efectos adversos.