Secciones
SociedadSalud

La mejor forma de consumir canela para cuidar la memoria, según los expertos

La canela posee propiedades antiinflamatorias que podrían contribuir a mantener la salud cerebral y prevenir el deterioro cognitivo relacionado con la edad.

La canela posee propiedades repelentes. La canela posee propiedades repelentes.
Hace 1 Hs

La canela, además de ser una especia popular en la cocina por su aroma y sabor distintivo, ganó reconocimiento en el ámbito de la salud por sus posibles beneficios para el cerebro. Diversos estudios sugieren que esta especia podría tener un impacto positivo en la memoria y la función cognitiva.

¿Desde qué edad se empieza a perder memoria? Claves para ejercitar la mente

¿Desde qué edad se empieza a perder memoria? Claves para ejercitar la mente

Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias podrían estar relacionadas con la mejora en la capacidad de concentración y retención de información. Sin embargo, para obtener estos beneficios, es clave conocer la manera adecuada de incorporarla en la dieta diaria.

Así puedes consumir la canela para potenciar la memoria

Para aprovechar los beneficios de esta poderosa especia, es importante consumirla de manera moderada y en formas adecuadas.

- Tés e infusiones

Una de las formas más comunes de ingerir canela es en infusión. Hierve agua y añade una rama de canela o una cucharadita de canela en polvo. Bébela caliente, especialmente en las mañanas, para estimular la memoria desde temprano.

- Espolvoreada en alimentos

Puedes añadir canela en polvo a preparaciones saludables como avena, yogur, batidos o frutas como el plátano y la manzana. Esto no solo mejora el sabor, sino que también incrementa la presencia de antioxidantes en tus comidas.

- En cápsulas o suplementos

En algunas tiendas especializadas, la canela está disponible en forma de cápsulas o extractos. Estas son opciones prácticas para quienes buscan una dosis más concentrada, pero siempre deben consumirse bajo supervisión médica para evitar efectos adversos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estos seis hábitos son los que más dañan el cerebro y afectan la memoria sin darnos cuenta

Estos seis hábitos son los que más dañan el cerebro y afectan la memoria sin darnos cuenta

¿Cuánto tiempo hay que caminar por día para mejorar la memoria?

¿Cuánto tiempo hay que caminar por día para mejorar la memoria?

Lo más popular
Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo
1

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres
2

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días
3

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?
4

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia
5

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?
6

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

Más Noticias
No hay alerta meteorológica para este jueves pero, ¿cuándo vuelven las tormentas y a qué provincias?

No hay alerta meteorológica para este jueves pero, ¿cuándo vuelven las tormentas y a qué provincias?

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: cremoso, natural y rico en proteínas

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: cremoso, natural y rico en proteínas

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

Comentarios