Presupuesto 2026: el Gobierno logró dictamen de la mayoría pero siguen las negociaciones

El oficialismo y sus aliados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados consiguieron este martes el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2026, en una jornada marcada por las negociaciones y los cruces entre los distintos bloques.
Pese a que La Libertad Avanza (LLA) buscaba inicialmente evitar que se firmara cualquier dictamen, terminó imponiéndose por un voto de diferencia, tras el desempate del presidente de la comisión, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, quien utilizó su firma doble.
Así, el texto que reproduce sin modificaciones la versión enviada por el Poder Ejecutivo, y mantiene el déficit cero como eje central, se quedó con 21 rúbricas frente a las 20 de Unión por la Patria (UP).
Cuatro dictámenes y un empate resuelto por Benegas Lynch
De los 49 miembros de la Comisión, cuatro dictámenes fueron presentados:
Dictamen de mayoría (21 firmas): impulsado por La Libertad Avanza y aliados del PRO, la UCR, la Liga del Interior y legisladores provinciales como Carlos Fernández (Misiones), Pamela Calletti (Salta) y Nancy Picón Martínez (San Juan).
Dictamen de Unión por la Patria (20 firmas): todos los integrantes del bloque firmaron el rechazo al proyecto del Ejecutivo.
Dictamen de Encuentro Federal (6 firmas): propone un superávit menor y contempla las leyes vetadas por el Gobierno.
Dictamen de minoría (1 firma): presentado por el Frente de Izquierda, con la firma de Christian Castillo.
No firmaron Paula Oliveto (Coalición Cívica) ni Fernando Carbajal (Democracia para Siempre), ausente en la sesión.
Qué propone el Presupuesto 2026 de La Libertad Avanza
El proyecto oficialista sostiene el equilibrio fiscal como prioridad y plantea que el gasto público se ajuste a la recaudación, sin emisión ni nuevos endeudamientos.
El diputado libertario Julio Moreno Ovalle defendió el texto enviado por el Ejecutivo:
“Es importantísimo contar con un presupuesto. Significa tener un plan de gobierno. Ahora tenemos equilibrio fiscal: gastamos lo que recaudamos”, afirmó.
Además, destacó que el proyecto prevé un aumento del 5,49% en relación a la inflación, y aseguró que será un presupuesto “superador”, enfocado en acción social e inversiones para reactivar la economía.
Críticas de Unión por la Patria: “Un modelo de ajuste fiscal”
Desde Unión por la Patria, el diputado Carlos Heller anunció un dictamen de rechazo total al proyecto, al que calificó como un “modelo de Estado ausente”.
“Este presupuesto consolida un ajuste fiscal y oculta un déficit. No contempla los intereses de la deuda ni las necesidades del pueblo”, señaló.
Heller cuestionó además el cálculo oficial del dólar a $1300 y la falta de inclusión de leyes clave como la Emergencia en Discapacidad, el Financiamiento Universitario y la recomposición salarial docente.
El jefe del bloque, Germán Martínez, remarcó que la Argentina necesita una ley de presupuesto “que dé previsibilidad”, pero advirtió:
“Este proyecto no ofrece herramientas para la recuperación económica, productiva y del empleo”.
Encuentro Federal presentó un texto alternativo con ajustes
El cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) confirmó la presentación de un dictamen alternativo que incorpora las tres leyes vetadas por el Ejecutivo: Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario, además de refuerzos a la educación superior y la industria aeronáutica (FADEA).
“Lo más importante es que no atenta contra la idea del déficit cero. Vamos a discutir prioridades y recuperar el equilibrio republicano”, sostuvo el legislador.
Su propuesta contempla regularizar el mercado eléctrico, transparentar la deuda pública, establecer un tope para cubrir vacantes en el Estado y garantizar recursos a las provincias con cajas previsionales no transferidas.
La izquierda rechazó el Presupuesto y denunció “caídas brutales”
El diputado Christian Castillo (Frente de Izquierda) presentó un dictamen propio de rechazo, argumentando que el Presupuesto del Gobierno “quedó desfasado de la realidad”.
“El esquema económico se fue al tacho. Hay una caída del 48% en cultura y educación, y un desplome en políticas de género y vivienda”, denunció.
Además, criticó que el Presupuesto “beneficia a los que más tienen y deja sin respuesta a las demandas del pueblo”.
Qué puede pasar ahora
Aunque el oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría, el escenario para llevar el proyecto al recinto sigue abierto.
Fuentes parlamentarias reconocen que hoy no están los votos suficientes para aprobar el Presupuesto 2026, y que el Gobierno podría postergar el debate hasta después del recambio legislativo del 10 de diciembre.
La clave estará en las negociaciones con los gobernadores y en el rol que asuma el próximo ministro del Interior, Diego Santilli, en la búsqueda de acuerdos.