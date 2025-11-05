Cómo observar el cometa interestelar 3I/ATLAS con telescopios pequeños: la guía de un experto

El responsable de esta nueva observación es Qicheng Zhang, un investigador postdoctoral que trabaja en el Observatorio Lowell, ubicado en Arizona, Estados Unidos. Zhang empleó inicialmente un telescopio de gran potencia, el Discovery, para ubicar al cometa interestelar. Este objeto 3I/ATLAS se distingue por su origen fuera de nuestro sistema solar, siendo solo el tercer cuerpo de esta clase documentado.