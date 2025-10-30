3I/Atlas: un cometa interestelar pasa cerca de la Tierra

Pintado también desmintió los rumores que circulan en redes sociales sobre una posible amenaza o un origen artificial del cometa. “No hay ningún riesgo para la Tierra. No existe ningún objeto que esté apuntando hacia nosotros, y en este caso no hay señales de que se trate de una nave o algo no natural. No hizo ninguna maniobra extraña y su trayectoria es perfectamente predecible”, sostuvo.