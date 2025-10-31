Científicos registraron un hallazgo inédito en el cometa 3I/ATLAS y reavivan el misterio sobre su origen

Desde su detección en el Sistema Solar en julio, el cometa 3I/ATLAS no deja de captar la atención de la comunidad científica. Aunque la NASA aclaró que este objeto interestelar no representa ninguna amenaza para la Tierra, a pesar de que pasará relativamente cerca en diciembre, su origen desconocido, su comportamiento inusual y su composición química inédita mantienen en alerta a los astrónomos.