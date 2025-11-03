Secciones
EN VIVO: a cuánto cotiza el dólar "blue" este lunes 3 de noviembre de 2025

Hay expectativas sobre cómo reaccionará el mercado cambiario en el inicio de la semana.

Hace 1 Hs
10:04 hs

El dólar "blue" abrió la semana a $1.460 Tucumán

La moneda estadounidense comenzó la primera jornada de la semana cotizando a $1.460 para la venta y a $1.420 para la compra en el mercado informal de la City tucumana.

Luego de que en la última rueda hábil de octubre, el dólar oficial finalizó el viernes pasado con un incremento de diez unidades. En el Banco Nación (BNA), la divisa estadounidense se ofreció a $1.475 para la venta y $1.425 para la compra.

A pesar de la suba diaria, el billete minorista acumuló una baja de $40 en la semana, aunque en el balance mensual registró un avance de $75.

