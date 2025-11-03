EN VIVO: a cuánto cotiza el dólar "blue" este lunes 3 de noviembre de 2025

Lo que tenés que saber

Luego de que en la última rueda hábil de octubre, el dólar oficial finalizó el viernes pasado con un incremento de diez unidades. En el Banco Nación (BNA), la divisa estadounidense se ofreció a $1.475 para la venta y $1.425 para la compra.

A pesar de la suba diaria, el billete minorista acumuló una baja de $40 en la semana, aunque en el balance mensual registró un avance de $75.