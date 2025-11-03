Secciones
El dólar oficial volvió a subir y cerró en $1.500 en el Banco Nación

Pese al retroceso tras la victoria del oficialismo, la baja no fue tan pronunciada como esperaba el mercado. Los dólares financieros vuelven a subir y el blue se mantiene estable.

SE ACABÓ EL EFECTO ELECCIONES: la cotización del dólar vuelve a subir
Hace 28 Min

El dólar oficial cerró la primera semana de noviembre con una nueva suba y se volvió a acercar al techo de los $1.500 en el Banco Nación (BNA), tras un leve respiro la semana pasada luego de la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA). Aunque el tipo de cambio había registrado bajas importantes tras los comicios, la corrección no fue del nivel que anticipaban los analistas del mercado.

El tipo de cambio mayorista avanza 2,6%

El dólar mayorista aumentó $37 (+2,6%) y cerró en $1.482, apenas 1% por debajo del techo de la banda cambiaria, hoy ubicado en $1.497,50. La semana pasada, en la primera poselectoral, el billete había caído $47 (-3,15%), aunque esa baja no alcanzó para compensar la suba mensual de octubre, que fue del 4,7%.

En tanto, en el Banco Nación, el dólar oficial se vendió a $1.500, mientras que el dólar tarjeta o turista —que incluye el 30% de recargo deducible del Impuesto a las Ganancias— alcanzó los $1.950.

Dólares financieros y blue: leve repunte y calma relativa

Los dólares financieros se dieron vuelta hacia el cierre de la jornada y replicaron las subas del resto de las cotizaciones. El dólar MEP avanzó hasta $1.486,70, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.506,87.

Por su parte, el dólar blue se mantuvo estable en $1.445 para la venta, tras un retroceso de $80 durante la semana previa. En el segmento de futuros, los contratos más cortos mostraron subas, mientras que los más largos cayeron. El mercado espera que el tipo de cambio mayorista llegue a $1.479 en noviembre y a $1.517 en diciembre, según los precios implícitos.

Qué espera la city para el dólar

En la city porteña, los operadores apuestan a que el dólar podría mantener cierta estabilidad si el Gobierno avanza con las reformas estructurales prometidas por el presidente Javier Milei. No obstante, la volatilidad sigue presente ante los recientes cambios en el Gabinete.

El mandatario dispuso la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, rol que será ocupado por Manuel Adorni, mientras que Diego Santilli asumirá como nuevo ministro del Interior.

“Los cambios fueron recibidos con una sensación mixta dentro del espectro político, con decepción por la partida de Francos, reemplazado por alguien con menos experiencia, aunque totalmente alineado con el presidente”, señalaron desde Max Capital.

