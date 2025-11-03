El dólar oficial volvió a subir y cerró en $1.500 en el Banco Nación

El dólar oficial cerró la primera semana de noviembre con una nueva suba y se volvió a acercar al techo de los $1.500 en el Banco Nación (BNA), tras un leve respiro la semana pasada luego de la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA). Aunque el tipo de cambio había registrado bajas importantes tras los comicios, la corrección no fue del nivel que anticipaban los analistas del mercado.