La Fiscalía de Río de Janeiro denuncia torturas y ejecuciones ordenadas por el Comando Vermelho

De acuerdo con la denuncia presentada por el Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (GAECO), los líderes del grupo ejercían una violencia sistemática tanto contra integrantes de la banda como contra habitantes de las favelas sometidas a su dominio. Los hechos fueron registrados principalmente en los complejos del Alemão y la Penha, zonas históricamente controladas por el CV.