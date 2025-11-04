Estas son las camisas más frescas que marcarán la tendencia en el verano 2026

Las camisas se reinventan cada temporada

Consideradas un pilar del vestuario, las camisas mantienen su vigencia a través del tiempo. Su constante reinvención mediante siluetas, prints y adornos actualizados, permiten satisfacer desde los gustos más sobrios hasta los más vanguardistas. La propuesta para esta primavera-verano equilibra perfectamente la elegancia con la sensación de bienestar, presentando una amplia gama de materiales y terminaciones para construir atuendos multifacéticos.