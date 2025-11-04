Estas son las camisas más frescas que marcarán la tendencia en el verano 2026

Con la llegada del verano, las camisas se posicionan como los artículos esenciales para refrescar tu guardarropa. Su versatilidad va más allá de los atuendos serios y abren paso a la exploración de combinaciones más distendidas y originales acordes a esta época del año.
Las camisas se reinventan cada temporada
Consideradas un pilar del vestuario, las camisas mantienen su vigencia a través del tiempo. Su constante reinvención mediante siluetas, prints y adornos actualizados, permiten satisfacer desde los gustos más sobrios hasta los más vanguardistas. La propuesta para esta primavera-verano equilibra perfectamente la elegancia con la sensación de bienestar, presentando una amplia gama de materiales y terminaciones para construir atuendos multifacéticos.
Tendencias de la temporada: boho y colores pastel
El estilo boho, que fusiona influencias bohemias, hippies y románticas, domina la escena. Colores suaves como rosa, celeste y yellow butter se imponen, mientras que los detalles con brillos, volados y lunares aportan un toque de sofisticación y frescura.
Estas prendas pueden combinarse con jeans, pantalones de vestir o faldas, adaptándose a distintos momentos del día. Los accesorios permiten personalizar cada look, logrando conjuntos que reflejan estilo y personalidad sin esfuerzo.
Las blusas que no pueden faltar
Lunares: Los estampados de lunares continúan arrasando esta primavera-verano. Versátiles y elegantes, se lucen en combinaciones como blusa y pantalón, camisa y short o con jeans, y los modelos incluyen detalles como lazadas en el cuello, hombros vaporosos o mangas abullonadas.
Volados y encajes: Las blusas con volantes y mangas poeta destacan por su romanticismo y frescura. Los colores pastel y los encajes refuerzan su carácter boho, convirtiéndolas en prendas ideales para el día a día que pueden elevar cualquier look al instante.
Camisas celestes: El celeste se consolida como color imprescindible. Los modelos oversize de jean, lino o algodón combinan comodidad y estilo relajado, y pueden usarse con pantalones, faldas, bermudas o shorts, adaptándose tanto a looks formales como casuales.