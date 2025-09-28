Secciones
Tendencias para ellos: los secretos de un influencer

Sol Garcia Hamilton
Hace 5 Hs

Lifestyle, por Fernanda Bringas (muy_fer_) Producción general y Sol García Hamilton (solchugh) - Producción periodística

La moda masculina se encuentra en plena transformación. Aunque todavía no alcanza la magnitud del universo femenino, cada vez más hombres buscan referentes que les hablen de moda, estilo y cuidado personal. Podría decirse que en Argentina existe mucha demanda y poca oferta de creadores especializados en este nicho.

Un nuevo referente en nuestro país es Agustín Silva @silva_agus , influencer que comenzó casi por casualidad y hoy comparte con su comunidad consejos sobre ropa, pelo y skincare.

“Arranqué con el celular, sin micrófono y con mucha vergüenza. Un día hice un video sobre las remeras boxi y se viralizó. Pasé de tener 200 seguidores a miles en pocos días”, recuerdó en una entrevista con LG Lifestyle. Ese primer golpe de suerte se convirtió en una puerta: descubrió que había un público ávido de contenidos sobre moda masculina.

Algunas de las marcas con las que trabaja son Puma, Manki, Shaka, Samples, Champions Argentina, Valker, Armani, Carolina Herrera y Dermaglos.

Las predicciones de moda

Para Agustín, este año la referencia más fuerte para los argentinos va a ser el estilo europeo. Su protagonista, va a ser el lino: “Cada vez que voy a una marca no dejo de ver lino. Camisas, pantalones, tejidos… es lo que más se va a usar”, aseguró.

Los pantalones sastreros también marcarán la temporada, con una lectura más relajada, lista para combinar con básicos urbanos. Y, como explica, lo interesante es cómo Argentina reinterpreta lo que llega de afuera:

“Creo que el argentino tiene esto de mezclar un poco lo que es la influencia de Europa y de Estados Unidos. Hace como una combinación con lo nuestro y saca algo distinto. Siempre le da su toque, ya sea en los diseños o en la forma de llevar la ropa. Te das cuenta cuando alguien se viste de una forma copada, te das cuenta que es argentino”.

Por otro lado, aparecen de nuevo las remeras boxi. Fueron un fenómeno de nicho que tenían un problema: su largo. Eran demasiado cortas para el estilo argentino. Hoy aparecen en una versión ajustada a la realidad del mercado local: “Se dieron cuenta de que había que alargarlas unos centímetros. Ese detalle cambia todo: siguen siendo cuadradas, con mangas largas, pero al no ser tan cortas quedan mucho mejor. Para mí, este verano van a explotar”.

¿Cómo usan los accesorios los hombres?

Si hay algo indispensable para Agustín, son los accesorios para elevar un look. “Hace dos años era dificilísimo encontrar accesorios copados para hombres. Hoy hay más marcas y creo que son infaltables. Una cadena con una camisa abierta cambia totalmente el outfit”.

Entre los tips que nos compartió, cuenta que escuchó una técnica que propone usar cinco accesorios para que un outfit cambie totalmente y se eleve: pueden ser cadenas, pañuelos, gorras, bolsos, pines o cualquier detalle que uno tenga a mano. También remarcó que encasillarse en una sola forma de vestirse es perder la oportunidad de probar nuevas cosas, y que incluso algo tan simple como revisar el placard del padre puede llevar a descubrir prendas que nunca se hubieran considerado y que terminan quedando genial.

Tips de estilo: perfume, tiempo y actitud

Más allá de las prendas, Agustín sostiene que vestirse bien es un ritual. “El look es un todo: cómo llevás el pelo, cómo cuidás la piel, si entrenás, hasta el perfume. Todo comunica”.

Sus tips principales:

- Tomarse tiempo para vestirse: “No es solo agarrar la primera remera con un jean. Dedicarle unos minutos cambia todo”.

- Planchar la ropa: “Cuando ves a alguien con la ropa arrugada, transmite que ni le importó cómo se ve”.

- Perfume según el momento: “Un perfume de día, otro de noche, de verano o de invierno. Oler bien genera presencia inmediata”.

- Jugar con proporciones: combinar prendas ajustadas con anchas, probar nuevas texturas y colores.

En cuanto a sus referentes de estilo, mencionó creadores de contenido como Facu Carceglia, Renzo Dá Ros y
 Calvin Shelwell, entre otros.

Extra tip de Agustín: cuando le preguntamos a alguien su opinión sobre nuestra ropa, no hay que conformarse con un “no te queda mal”. Para él, la ropa tiene que quedar realmente bien y transmitir confianza, porque esa seguridad se refleja también en la actitud con la que se encara el día.

Beauty secrets

En cuanto a los cortes de pelo para 2026, el grooming también se renueva. Los degradés hechos con máquina pierden terreno frente a estilos más naturales. “Cada vez estamos viendo menos cortes con afeitadora y más lo que es tijera. El pelo largo está súper en tendencia, igual que el estilo surfer o el mullet”.

Eso no quita que los cortes cortos desaparezcan. El buzzcut sigue fuerte, pero no es para todos: “Le queda bien dependiendo del tipo de cara. Antes nos daba lo mismo, ahora entendemos que no todos los cortes quedan igual”.

En cuanto al cuidado de la piel, es otro capítulo que los hombres están empezando a escribir. “Nuestros padres no se cuidaban, no teníamos referencia. Ahora aprendimos que hay tipos de piel distintos y que no todas necesitan lo mismo”.

Su consejo es simple:

- Empezar por lo básico: crema corporal todos los días. 

- Sumar ácido hialurónico si está al alcance.

- No olvidarse del protector solar.

“Yo lo aprendí después de tatuarme. Para cuidar el tatuaje empecé a usar protector y terminé cuidando toda la piel. Una cosa no quita la otra: se puede tomar sol, pero de forma sana”.

Cómo empezó en este rubro dominado por las mujeres

Su camino en redes sociales refleja la falta de referentes masculinos en este terreno. Al inicio, hacía videos de reflexiones personales, hasta que un contenido sobre moda explotó y le mostró la oportunidad. Luego vinieron los videos sobre pelo, que se hicieron virales, y el famoso haul de Avellaneda que terminó de confirmarle el rumbo.

Hoy su comunidad lo consulta de todo: desde si conviene dejarse el pelo largo hasta qué campera comprar. “Me escriben como si fuera un amigo, y eso me encanta. Si alguien se anima a probar un corte o una prenda después de verme, siento que cumplí mi objetivo”.

Su motivación va más allá de la moda: “Lo que más me gusta es ayudar. No copiar, sino buscar tu forma y tu estilo. Ser auténtico. Eso es lo que a la larga termina destacando”.

