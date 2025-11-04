Secciones
Política

Manuel Adorni y Guillermo Francos definen detalles del traspaso de funciones

Mientras tanto, la asunción de Santilli como ministro del Interior fue pospuesta por una especulación política en Diputados.

Guillermo Francos y Manuel Adorni. Guillermo Francos y Manuel Adorni.
Hace 12 Min

Guillermo Francos, saliente Jefe de Gabinete, se reunió con Manuel Adorni en la Casa Rosada para coordinar el traspaso de funciones. Adorni asumirá formalmente el cargo mañana, a las 12, en el Salón Blanco, durante una ceremonia de juramento.

Francos y Lisandro Catalán también se despidieron de sus equipos, formalizando la transición con Adorni y Diego Santilli, respectivamente.

Mientras tanto, la asunción de Santilli como ministro del Interior fue pospuesta. La posible renuncia de Santilli a su banca de diputado generó especulaciones sobre quién ocuparía su lugar en la Cámara Baja. Si renuncia esta semana, Nelson Marino (PRO) lo reemplazaría. Si espera al 10 de diciembre, Rubén Torres (La Libertad Avanza) asumiría el cargo, en cumplimiento con la ley de paridad de género.

Temas Buenos AiresCasa RosadaDiego SantilliManuel AdorniGuillermo FrancosLisandro CatalánGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adorni anunció sesiones extraordinarias para el Presupuesto 2026 y minimizó las críticas de Macri

Adorni anunció sesiones extraordinarias para el Presupuesto 2026 y minimizó las críticas de Macri

Manuel Adorni aseguró que la reforma laboral va a ser revolucionaria

Manuel Adorni aseguró que la reforma laboral "va a ser revolucionaria"

Quién reemplazará a Diego Santilli en Diputados tras sumarse al Gabinete de Javier Milei

Quién reemplazará a Diego Santilli en Diputados tras sumarse al Gabinete de Javier Milei

En medio de los cambios en el Gabinete, Javier Milei y Mauricio Macri se reunieron en la Quinta de Olivos

En medio de los cambios en el Gabinete, Javier Milei y Mauricio Macri se reunieron en la Quinta de Olivos

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
2

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
3

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
4

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

La milanesa política viene con picante
5

La milanesa política viene con picante

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto
6

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

Más Noticias
Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Milei viaja a Estados Unidos: descartan un encuentro con Trump pero podría reunirse con Messi y Corina Machado

Milei viaja a Estados Unidos: descartan un encuentro con Trump pero podría reunirse con Messi y Corina Machado

El Gobierno nacional convocó a una reunión clave para actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil

El Gobierno nacional convocó a una reunión clave para actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Milei reestructura y relanza la mesa política de su gestión

Milei reestructura y relanza la mesa política de su gestión

Comentarios