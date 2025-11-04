Manuel Adorni y Guillermo Francos definen detalles del traspaso de funciones

Guillermo Francos, saliente Jefe de Gabinete, se reunió con Manuel Adorni en la Casa Rosada para coordinar el traspaso de funciones. Adorni asumirá formalmente el cargo mañana, a las 12, en el Salón Blanco, durante una ceremonia de juramento.
Francos y Lisandro Catalán también se despidieron de sus equipos, formalizando la transición con Adorni y Diego Santilli, respectivamente.
Mientras tanto, la asunción de Santilli como ministro del Interior fue pospuesta. La posible renuncia de Santilli a su banca de diputado generó especulaciones sobre quién ocuparía su lugar en la Cámara Baja. Si renuncia esta semana, Nelson Marino (PRO) lo reemplazaría. Si espera al 10 de diciembre, Rubén Torres (La Libertad Avanza) asumiría el cargo, en cumplimiento con la ley de paridad de género.