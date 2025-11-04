Manuel Adorni y Guillermo Francos definen detalles del traspaso de funciones

Mientras tanto, la asunción de Santilli como ministro del Interior fue pospuesta. La posible renuncia de Santilli a su banca de diputado generó especulaciones sobre quién ocuparía su lugar en la Cámara Baja. Si renuncia esta semana, Nelson Marino (PRO) lo reemplazaría. Si espera al 10 de diciembre, Rubén Torres (La Libertad Avanza) asumiría el cargo, en cumplimiento con la ley de paridad de género.