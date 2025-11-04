Secciones
Bitcoin se desplomó en medio de una ola de liquidaciones y un clima de "miedo extremo"

El sentimiento del mercado descendió según el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas, una herramienta clave para medir el estado de ánimo de los inversores.

BITCOIN. El mercado sigue atentamente el movimiento de la cripto.
Hace 1 Hs

La principal criptomoneda, Bitcoin, continúa su caída libre desde principios de noviembre, y arrastró consigo a todo el mercado de criptomonedas. Una ola de liquidaciones masivas, que superaron los U$S1.28 mil millones, intensificó la presión bajista, mientras que los inversores se ven atrapados en un clima de incertidumbre y temor.

El Bitcoin (BTC) rompió el piso de los U$S105,000, lo que reflejó la creciente aversión al riesgo en el mercado. El volumen de negociación de la criptomoneda se disparó, duplicándose hasta alcanzar los U$S74.000 millones en las últimas 24 horas, lo que sugirió una actividad frenética de venta. Hoy, el Bitcoin cotiza alrededor de los U$S103.700, según datos de Binance.

Ethereum (ETH), la segunda criptomoneda más grande, también sufrió un duro golpe, cayendo por debajo de los U$S3.600 durante la noche y, posteriormente, perforó el soporte de los U$S3.500. La caída de ETH se tradujo en un margen de ganancias negativo del -5.62%, lo que acompó también de un alto volumen de negociación.

Las altcoins, como Solana (SOL), BNB y Cardano (ADA), no escaparon al sentimiento negativo generalizado, y registraron caídas significativas del 8.1%, 5.9% y 5.8% respectivamente.

El "miedo extremo" se apodera del mercado

El sentimiento del mercado cayó en territorio de "miedo extremo", según el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas, una herramienta clave para medir el estado de ánimo de los inversores. Este índice, que oscila entre 0 y 100, actualmente se sitúa en 27/100, lo que reflejó un creciente pesimismo y una mayor propensión a la venta por temor a mayores pérdidas.

Curiosamente, el Open Interest (OI) de Bitcoin, que representa el número total de contratos de derivados pendientes, experimentó un ligero aumento del 0.03% en las últimas 24 horas. Si bien esto podría indicar la apertura de nuevas posiciones cortas (apuestas a la baja), los datos de Binance revelan que casi el 70% de los traders con posiciones abiertas en BTC siguen apostando por una recuperación del precio del activo, mostrando una ligera discrepancia entre el sentimiento general y el comportamiento de algunos inversores.

