Bitcoin se desplomó en medio de una ola de liquidaciones y un clima de "miedo extremo"

Curiosamente, el Open Interest (OI) de Bitcoin, que representa el número total de contratos de derivados pendientes, experimentó un ligero aumento del 0.03% en las últimas 24 horas. Si bien esto podría indicar la apertura de nuevas posiciones cortas (apuestas a la baja), los datos de Binance revelan que casi el 70% de los traders con posiciones abiertas en BTC siguen apostando por una recuperación del precio del activo, mostrando una ligera discrepancia entre el sentimiento general y el comportamiento de algunos inversores.