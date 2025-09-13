Bitcoin: la brecha entre el conocimiento popular y el entendimiento experto se amplía

"Casi el 90% de la población argentina ha oído hablar de Bitcoin, una cifra altísima a nivel mundial", destaca Dubove. Sin embargo, el optimismo se desvanece al profundizar en los detalles. Solo un alarmante 13% sabe que Bitcoin tiene un límite máximo de 21 millones de unidades, un aspecto fundamental de su diseño y valor. Un 20% cree erróneamente que la emisión es ilimitada, y el resto confiesa su desconocimiento.