¿Bitcoin a las nubes? Un analista predice un auge a U$S200.000 con recortes de tasas de la FED

La posibilidad de que la Reserva Federal de EE.UU. (FED) reduzca las tasas de interés encendió las expectativas en el mercado de criptomonedas, y un reconocido analista lanzó una predicción audaz: Bitcoin podría dispararse a U$S200.000 antes de fin de año.
Tom Lee, director de inversiones de Fundstrat Capital, basa su optimismo en la sensibilidad de Bitcoin y otras criptomonedas como Ethereum a la política monetaria. "Las criptomonedas responden fuertemente a los cambios en las tasas de interés", afirmó Lee, al señalar el 17 de septiembre, fecha de la próxima reunión de la FED, como un punto de inflexión crucial.
"Septiembre 17 es un catalizador importante. Tradicionalmente, el cuarto trimestre también es un período fuerte para las criptomonedas. Creo que Bitcoin tiene el potencial de alcanzar los U$S 200.000 antes de que termine el año," enfatizó Lee. Esta predicción implica que el valor de Bitcoin se duplicaría en pocos meses.
Lee explica el reciente estancamiento del precio de Bitcoin como resultado de la pausa de nueve meses de la FED en los recortes de tasas. Históricamente -dijo- cuando la FED ha retomado los recortes en el cuarto trimestre, como en 1998 y 2024, los mercados de valores han experimentado un fuerte rendimiento. Debido a la alta correlación entre las criptomonedas y las acciones, Lee anticipa un cuarto trimestre muy positivo para los activos digitales.
El combustible detrás del optimismo
El pronóstico alcista de Lee se sustenta en la expectativa de que la FED actuará más rápido de lo previsto por muchos analistas. Según su interpretación de los futuros de los fondos federales, el mercado ya está descontando casi tres recortes de tasas para finales de año, superando las indicaciones de la propia FED de solo dos recortes.
"El mercado de bonos sugiere que el mercado laboral se está desviando más del objetivo de la Fed que la inflación, justificando un recorte adicional," explicó Lee. Anticipa que, incluso si la inflación aumenta en agosto, el mercado lo considerará un fenómeno temporal, mientras que la debilidad del mercado laboral sería más difícil de revertir.
Lee sugiere que el mercado de bonos percibe que la FED está "rezagada" en su evaluación de la situación económica actual. Por lo tanto, ve una alta probabilidad de que la FED responda con recortes de tasas en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 17 de septiembre.
Impacto más allá de las criptomonedas
Los recortes de tasas, según Lee, no solo impulsarían el precio de Bitcoin, sino que también inyectarían un estímulo muy necesario a la economía en general, especialmente al sector inmobiliario. Destaca que las tasas hipotecarias a 30 años, que actualmente están "estrangulando" el mercado, podrían experimentar una caída significativa.
"Si la Reserva Federal reanuda los recortes, y el mercado de bonos lo considera una tendencia a la baja, las hipotecas a 30 años podrían caer 150 puntos básicos," explicó Lee, lo que representaría un "gran alivio para el mercado inmobiliario."