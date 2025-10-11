Cómo invertir en bitcoin: un paso a paso para principiantes

Las criptomonedas tuvieron un crecimiento desmedido durante los últimos años. Pese a que aparecieron a principios de los 2000, la aparición del bitcoin –la criptomoneda más popular y la primera descentralizada del mundo– se dio recién entre 2008 y 2009. Pero el auge de las criptomonedas, es decir, su pico de popularización y circulación, se dio entre 2017 y 2021.
Entre las condiciones que posibilitaron la expansión de las criptomonedas, están los permisos que dieron algunos estados a su circulación legal. Esto implica que muchas naciones reconocieron las criptomonedas como moneda oficialmente. Sin embargo, aún hay países que no tienen regulación al respecto.
En Argentina miles de personas invierten en bitcoin, asumiendo que el capital que destinan a las criptomonedas queda amparado solo por su propia decisión. Es decir que las inversiones que se hacen en criptomonedas corren bajo su propio riesgo al no estar amparados por entidades oficiales.
Cómo invertir en bitcoin: puntos clave para principiantes
Los exchanges son las plataformas online a través de las cuales se pueden comprar criptos, ya sean bitcoin u otro tipo como ethereum o dogecoin. Hay que tener siempre presente que las criptomonedas son monedas virtuales por lo que circulan únicamente en billeteras o carteras virtuales y no tienen un objeto físico que las represente.
Las plataformas de exchange más populares son Coinbase y Binance, que pueden buscarse en los navegadores como Google. Quienes quieran invertir deben buscar la opción para registrarse y dejar algunos de sus datos para crear una cuenta. También deberán seleccionar el método de pago para comprar las criptomonedas, pero para ello siempre se debe tener en cuenta cuál es el valor que tienen.
Al 11 de octubre de 2025, el bitcoin cotiza en U$S112.380,21, lo que representa una baja en su valor del 7.66%. Ethtereum también perdió valor y bajó un 12.46%. Ahora es equivalente a U4s3.824,54. Por último, Tether US tiene un valor de U$S1 y perdió solo un 0.02% en las últimas horas.
Algunos exchange ofrecen automatización para minar, para que sus usuarios no tengan que estar revisando cada día qué estrategias aplicar para ganar dinero con sus inversiones. Hay plataformas internacionales como Binance, Coinbase y Kraken y otras argentinas o regionales como Ripio, Lemon Cash o Belo que pueden servirte.
Una vez depositados lo fondos en la cuenta, podrás elegir cuánto dinero comprar en bitcoin, por ejemplo, $5000 en BTC, y confirmar la operación. Si guardás tus fondos en un exchange, es importante recordar siempre tu clave o frase semilla porque solo así podrás acceder a ellos. Luego podrás seguir el valor en tiempo real desde la misma aplicación o web del exchange.