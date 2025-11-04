El Gobierno nacional convocó a una reunión clave para actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil

La actualización del salario mínimo

La convocatoria se fundamentó en lo establecido por la Ley 24.013, que regula el funcionamiento de este organismo tripartito integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores, todos designados por el Poder Ejecutivo. La actualización del salario mínimo se enmarca, además, en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un salario mínimo, vital y móvil como parte de las condiciones dignas de trabajo.