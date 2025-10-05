El poder adquisitivo del salario mínimo volvió a caer y alcanzó su nivel más bajo desde 2001

El poder adquisitivo del salario mínimo volvió a retroceder en agosto, alcanzando su nivel más bajo en casi 25 años. Según un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) —dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA—, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) cayó 0,5% en términos reales durante agosto y acumula una contracción del 32% desde noviembre de 2023.