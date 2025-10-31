Secciones
Estatales: conocé el cronograma de pago del 80% del salario correspondiente a octubre en Tucumán

Los trabajadores de la Sanidad serán los primeros en pasar por los cajeros, entre otros.

Hace 2 Hs

La Tesorería de la Provincia, organismo que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó que a partir del miércoles 5 de noviembre el se completará el pago de la parte complementaria del salario (80%) correspondiente al mes de octubre.

El cronograma establecido por el Ejecutivo provincial se desarrollará en tres jornadas consecutivas, según el siguiente detalle:

Miércoles 5 de noviembre

- Sistema Provincial de Salud

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Sociedad Aguas del Tucumán

- Dirección Provincial de Vialidad 

Jueves 6 de noviembre

- Administración Central

- Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales – Rep. 18 / Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)

- Defensoría del Pueblo

- Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Poder Legislativo

- Jubilados fuera de convenio

- Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas

- Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo

- Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)

Sábado 8 de noviembre

- Comunas Rurales

- Municipios del Interior

- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Letrada)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Dirección de Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual 

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 

- Ente Único de Regulación de los Servicios Públicos Provinciales 

- Instituto de Desarrollo Productivo

- Ente de Infraestructura Comunitaria

- Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)

