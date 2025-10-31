Estatales: conocé el cronograma de pago del 80% del salario correspondiente a octubre en Tucumán

La Tesorería de la Provincia, organismo que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó que a partir del miércoles 5 de noviembre el se completará el pago de la parte complementaria del salario (80%) correspondiente al mes de octubre.
El cronograma establecido por el Ejecutivo provincial se desarrollará en tres jornadas consecutivas, según el siguiente detalle:
Miércoles 5 de noviembre
- Sistema Provincial de Salud
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
- Dirección Provincial de Vialidad
Jueves 6 de noviembre
- Administración Central
- Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales – Rep. 18 / Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Legislativo
- Jubilados fuera de convenio
- Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
- Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo
- Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
Sábado 8 de noviembre
- Comunas Rurales
- Municipios del Interior
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Letrada)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento
- Ente Único de Regulación de los Servicios Públicos Provinciales
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)