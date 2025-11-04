Represalias contra sus opositores: “La gente piensa que Trump se ha excedido”

WASHINGTON, Estados Unidos.- Al frente de la primera potencia mundial, ¿alcanzó Donald Trump la cima de sus ambiciones? “Ahora, el sueño es ser un gran presidente”, confesó hace poco el mandatario a su nieta Kai, de 18 años, mientras paseaban en un carrito de golf. La conversación, publicada por la joven en Instagram, ofrece una perspectiva de las motivaciones del republicano de 79 años, a un año de su reelección.