Trump y Xi sellan un acuerdo: EEUU reducirá aranceles a cambio de acciones chinas contra el fentanilo

Para los consumidores estadounidenses, la medida podría traducirse en un alivio moderado de los precios y en una mayor disponibilidad de productos chinos, que habían sido marginados por los fuertes aranceles impuestos durante la administración Trump. Sin embargo, la decisión también implica un riesgo político y económico: el mandatario republicano cede terreno en un frente en el que hasta ahora había mantenido una postura intransigente.