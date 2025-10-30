Trump y Xi sellan un acuerdo: EEUU reducirá aranceles a cambio de acciones chinas contra el fentanilo

En una jugada inesperada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordó con el líder chino Xi Jinping una reducción del 10% en los aranceles a los productos chinos a cambio de que Beijing adopte medidas más firmes para frenar el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.
El pacto, anunciado el jueves, marca una nueva etapa en la tensa relación entre las dos mayores economías del mundo y podría redefinir el rumbo de la guerra comercial que ambas mantienen desde hace años.
El acuerdo, considerado por la Casa Blanca como un avance histórico, reducirá el arancel mínimo sobre las importaciones chinas al 20%, mientras que el promedio bajará a alrededor del 47%. Aunque sigue siendo alto en comparación con otros socios comerciales de EEUU, el ajuste acerca las tasas a los niveles internacionales y abre la puerta a una posible distensión económica, consignó el sitio CNN.
Para los consumidores estadounidenses, la medida podría traducirse en un alivio moderado de los precios y en una mayor disponibilidad de productos chinos, que habían sido marginados por los fuertes aranceles impuestos durante la administración Trump. Sin embargo, la decisión también implica un riesgo político y económico: el mandatario republicano cede terreno en un frente en el que hasta ahora había mantenido una postura intransigente.
La desconfianza persiste. Trump ha enfrentado reiterados incumplimientos de China en compromisos previos, y la historia de promesas no concretadas -como las vinculadas al control del fentanilo o a la liberalización de ciertos sectores comerciales- genera dudas sobre la eficacia del nuevo acuerdo. Aun así, la Casa Blanca considera que las recientes acciones de Beijing, como la inclusión de nuevos precursores químicos del fentanilo en su lista de sustancias controladas, justifican el gesto de acercamiento.
La reunión entre Trump y Xi también dejó abierta la posibilidad de revisar las contramedidas chinas sobre minerales de tierras raras y el futuro de la aplicación TikTok, temas aún pendientes de resolución definitiva. Beijing, por su parte, se comprometió a “ajustar” sus políticas comerciales una vez que se materialice la reducción arancelaria anunciada por Washington.
Lo que viene
Lo que viene podría ser decisivo. El acuerdo podría aliviar tensiones bilaterales, pero al mismo tiempo reconfigurar las relaciones de Estados Unidos con sus aliados. México y Canadá -también sometidos a aranceles por parte de Trump- observan con cautela este acercamiento a China, temiendo un trato desigual.
Trump considera la apuesta es alta: intenta convertir un gesto de cooperación en una victoria política y económica antes de que sus rivales puedan capitalizar el descontento interno. Si el acuerdo prospera, podría marcar un giro hacia una relación comercial más pragmática entre Washington y Beijing; si fracasa, reforzará la percepción de que China sigue teniendo la ventaja en un pulso que ya lleva años.