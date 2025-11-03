El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

Desde AETAT plantearon al municipio la necesidad de cambiar el esquema de financiamiento del servicio, tomando como ejemplo lo que ocurre en otras provincias. “Propusimos que el sistema pase a ser por kilómetro recorrido, como sucede en Córdoba, Salta o Mendoza, donde el municipio recauda y paga al empresario por kilómetro. De esa manera se puede controlar el servicio y garantizar su sustentabilidad”, detalló.