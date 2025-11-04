Tiempo de crisis, ganancia de estafadores

Los porqué

La gran pregunta es por qué los tucumanos siguen cayendo en la misma trampa. La respuesta es sencilla: los estafadores saben de la necesidad de la gente y permanentemente están buscando la posibilidad de “pescar” algún ingenuo. Entre las víctimas aparecen las personas que se dejan tentar por cualquier oferta para ahorrarse un par de pesos. Casi a diario surge algún ardid que se transforma en una carnada. Premios espectaculares, todo tipo de productos -especialmente de primera necesidad o los considerados de lujo que no están al alcance de cualquiera-, oportunidades únicas para realizar alguna adquisición, viajes a lugares paradisíacos y el pedido de ayuda en dinero de un amigo o un pariente al que le robaron su identidad, son algunas de las maniobras conocidas para quedarse con el dinero ajeno.