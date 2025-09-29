Cómo saber si una transferencia bancaria es falsa: claves para detectar estafas

Cada transferencia bancaria legítima tiene un número de comprobante único que puedes usar para verificar su autenticidad. Este número es emitido por la entidad bancaria y no puede repetirse ni alterarse. Para asegurarte de que la transferencia es genuina, lo ideal es contactar directamente al banco y proporcionarles este número para que confirmen su validez. Si el número no está registrado o el banco no lo reconoce, es muy probable que se trate de una transferencia fraudulenta.