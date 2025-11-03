Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Los shows de la Fiesta del Sánguche de Milanesa

La música y el baile no pueden faltar en los festivales locales. Por eso el viernes 14 se presentarán los artistas que causaron sensación en Telefé. Recién salidos de “La Voz Argentina”, llegarán al escenario de la Rural Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra, Valentino Rossi, Lucas Barros y Thomás Guzmán. El sábado 15 la fiesta estará a cargo de la Banda Explosiva y de la más reconocida artista de la movida tropical local, Gladys la “Bomba Tucumana”.