Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Artistas tucumanos de "La Voz Argentina" le darán música a una de las noches del festival.

Hace 1 Hs

Noviembre llega con el festival más tucumano y esperado de todos. La gastronomía será la protagonista durante la segunda semana del mes con un plato típico de la provincia al que nadie puede negarse. Desde el jueves 13 hasta el domingo 16 se celebrará la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa, en la Sociedad Rural de Tucumán.

El cronograma del festival ya está cargado de actividades tentadoras, no solo para disfrutar de los más deliciosos manjares, sino para pasar un fin de semana excelente, lleno de show y música. Las entradas ya están a la venta y pueden conseguirse de manera online –fiestadelamilanga.com.ar– o de forma presencial en Tarjeta SuCrédito –San Martín 836–.

Cuarta Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

Viruel ya anunció que durante los cuatro días habrá entretenimiento de todo tipo. Los concursos serán una de las aristas más esperadas porque no solo se premiará al sanguchero más rápido y a la sanguchería del año, sino que también se invitará a los visitantes a participar por importantes recompensas.

Los tucumanos podrán subir al escenario central para participar de dos extraordinarias competencias: quién come el sánguche de milanesa más rápido, una carrera que se hará en dos partes. En primer lugar, la competencia individual y, en segundo, la de parejas. Un año más, los sangucheros intentarán romper el récord Guinness y hacer el sánguche más grande del mundo. También se participará por un año de gaseosas Mirinda gratis.

Los shows de la Fiesta del Sánguche de Milanesa

La música y el baile no pueden faltar en los festivales locales. Por eso el viernes 14 se presentarán los artistas que causaron sensación en Telefé. Recién salidos de “La Voz Argentina”, llegarán al escenario de la Rural Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra, Valentino Rossi, Lucas Barros y Thomás Guzmán. El sábado 15 la fiesta estará a cargo de la Banda Explosiva y de la más reconocida artista de la movida tropical local, Gladys la “Bomba Tucumana”.

La organización del festival también ofrecerá un espacio para emprendedores, otro para el sector de postres, pastelería y panadería y un último destinado al entretenimiento de los más pequeños de la familia, donde podrán hacer su primer sanguchito.

