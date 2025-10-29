Tucumán Urban Indie: los artistas confirmados y las últimas entradas de la quinta edición

El Tucumán Urban Indie confirmó su quinta edición para el 6 de diciembre en el Palacio de los Deportes, desde las 16. La cuenta oficial de Instagram, @tucuman_urban_indie, publicó la grilla completa y encendió la expectativa de cientos de jóvenes que ya agotaron las primeras entradas anticipadas.
Las entradas anticipadas (early bird) se agotaron rápidamente, y actualmente se pueden adquirir las generales a $ 40.000 más el costo de servicio de Paseshow (paseshow.com.ar/eventos/urban-indie-tucuman-6-de-diciembre) y La Rockería, ubicada en el centro tucumano. Desde la organización destacan que se trata de las últimas disponibles a precio popular.
El line up de la quinta edición está encabezado por Louta, Bándalos Chinos y Sara Hebe, tres artistas que representan distintas facetas del pop, la electrónica y el rap argentino. Completan la grilla Ainda, LaRuth, Sakatumba, Maze2k, Lucha Cruz y DJ Monky.
Los artistas, uno por uno
Louta: El proyecto de Jaime Martín James combina música, teatro y performance. Su show es una experiencia audiovisual en la que nada queda librado al azar. Su carrera comenzó en la música y más tarde, en 2023 exploró su faceta actoral con un rol secundario en la película “La sociedad de la nieve”. Su último álbum, lanzado en el 2025, se llama “Un Instante” y navega entre el urbano y pop latino.
Bándalos Chinos: es una banda bonaerense nacida en 2009 y formada por Gregorio Degano, Salvador Colombo, Tomás Verduga, Matías Verduga, Iñaki Colombo y Nicolás Rodríguez del Pozo. El grupo llega con su pop sofisticado y bailable, tras una gira mundial que abarcó diversas ciudades de Estados Unidos, España, México, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Chile y varias provincias de Argentina. También cuentan con el lanzamiento de su último disco Vándalos.
Sara Hebe: la artista es una de las voces más potentes del rap nacional, trae su mezcla de hip hop, punk y cumbia con letras cargadas de energía política y social. Ganó un Martin Fierro por su canción “El Marginal”, cortina de la exitosa serie televisiva. Lanzó cinco discos de estudio y su estreno más reciente es la canción “SIEGAS”, junto a Edu Morote.
Además de los nombres principales, el festival contará con la presencia del dúo porteño Ainda, formado por Esmeralda Escalante y Yago Escrivá y Sakatumba, banda de rock alternativo. Los representantes tucumanos son el rapero Maze2k, la artista LaRuth, la emergente Lucha Cruz y el clásico de las fiestas DJ Monky.
Las ediciones anteriores
Desde su primera edición, el Urban Indie no se presenta sólo como un festival, sino como un movimiento cultural que reúne a músicos, productores, emprendedores y fanáticos de la escena alternativa. Su lema, “una familia que celebra la música independiente”, refleja el espíritu colaborativo y comunitario que lo caracteriza.
La cuarta edición, realizada el 18 de mayo de 2025, reunió a artistas como Santiago Motorizado, Taichu, Indios y Mi Amigo Invencible. En las anteriores, visitaron la provincia otros como El Zar, Silvestre y La Naranja, Juana Aguirre, Melanie Williams y Marilina Bertoldi. Esta quinta entrega promete superar las expectativas con una producción más ambiciosa y una experiencia inmersiva para el público.
Con esta propuestas, Tucumán se afirma como un polo cultural del norte argentino que atrae visitas de toda la región. El 6 de diciembre, el Palacio de los Deportes será el escenario donde el indie nacional y el talento local se encuentren para cerrar el año a pura música.