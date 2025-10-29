Tucumán Urban Indie: los artistas confirmados y las últimas entradas de la quinta edición

Louta: El proyecto de Jaime Martín James combina música, teatro y performance. Su show es una experiencia audiovisual en la que nada queda librado al azar. Su carrera comenzó en la música y más tarde, en 2023 exploró su faceta actoral con un rol secundario en la película “La sociedad de la nieve”. Su último álbum, lanzado en el 2025, se llama “Un Instante” y navega entre el urbano y pop latino.