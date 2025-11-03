iOS 26.1 ya está disponible: las mejoras clave del nuevo sistema de Apple

Apple no afloja el ritmo de las novedades abrumadoras que desde septiembre son anunciadas en sus canales oficiales. Nuevos smartphones que parecen ser una de sus mejores propuestas en la línea iPhone, relojes de tecnología ultra sofisticada, iPads y Macbook Pros de poderoso rendimiento generan expectativa en el mercado y ahora un sistema operativo renovado promete cambiar la experiencia de los usuarios a solo un mes de su lanzamiento. En 24 o 48 horas, la compañía lanzará iOS 26.1.
En una carrera sin descanso, la compañía de la manzana mordida vuelve a apostar a las renovaciones en su sistema operativo, esta vez con iOS 26.1, en un plan por dar el salto lo antes posible a iOS 26.4. La prisa, según el medio especializado Applesfera, se debe a una de las compatibilidades más poderosas del último tiempo. Allí debutará Siri junto a Google Gemini.
Mejoras en la batería, uno de los aspectos más destacados de iOS 26.1
iOS 26,1 es la actualización más prometedora de la serie de renovaciones que luego le procederán en los próximos días. La versión ".1" incluye las novedades más interesantes, y este sistema operativo viene a corregir lo más urgente, como lo son los problemas de batería que muchos usuarios denunciaron tras un primer mes de uso.
De acuerdo con el medio especializado, iOS 26.1 aporta, sobre todo, estabilidad. El sistema responde mejor y la batería vuelve a comportarse con normalidad.Entre las nuevas incorporaciones de esta versión, desde AppleSfera nombraron las más destacadas.
Otras renovaciones del nuevo sistema operativo
Selector de Liquid Glass: con iOS 26.1 podemos elegir entre modo transparente o tintado, para ajustar la opacidad de la pantalla de bloqueo a tu gusto. Está en Ajustes > Pantalla y brillo.
Alarmas más seguras: ahora hay que deslizar para detener la alarma, evitando que se apague sin querer.
Nuevo icono de Apple TV: la app recibe un cambio de icono más colorido y simplifica su nombre.
Gesto en Apple Music: deslizar sobre la carátula a izquierda o derecha para cambiar de canción.
Slide Over vuelve al iPad: la multitarea recupera una función que muchos echaban de menos.
Entrenamientos en Fitness: ahora puedes iniciar muchos más entrenamientos desde la app Fitness del iPhone si tienes un Apple Watch o AirPods Pro 3.